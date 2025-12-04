Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Легковые автомобили выпали из десятки основных экспортных товаров Аргентины - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251204/avtomobili-865186319.html
Легковые автомобили выпали из десятки основных экспортных товаров Аргентины
Легковые автомобили выпали из десятки основных экспортных товаров Аргентины - 04.12.2025, ПРАЙМ
Легковые автомобили выпали из десятки основных экспортных товаров Аргентины
Легковые автомобили выпали из десятки основных экспортных товаров Аргентины на фоне существенного сокращения производства по итогам двухлетних "шоковых" реформ... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T04:15+0300
2025-12-04T04:15+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
аргентина
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865186319.jpg?1764810905
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Легковые автомобили выпали из десятки основных экспортных товаров Аргентины на фоне существенного сокращения производства по итогам двухлетних "шоковых" реформ президента Хавьера Милея, следует из анализа РИА Новости данных аргентинской статслужбы. Милей два года назад начал "шоковую терапию" аргентинской экономики, затронувшую все сектора экономики и большую часть населения страны. В рамках реформ в начале текущего года правительство Аргентины отменило пошлины на ввоз в страну электрических и гибридных автомобилей. Этот шаг мог ослабить спрос на отечественную продукцию и повлиять на национальный автопром. Производство автомобилей в Аргентине по итогам первого полугодия сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Если два года назад в стране было произведено 295,8 тысячи автомобилей, то уже в текущем году это количество опустилось до 250,5 тысячи. На фоне сокращения производственной активности автопрома сами легковые автомобили перестали быть девятым основным экспортным товаром Аргентины. Еще в октябре 2023 года на них приходилось 1,9% от общего объема экспорта. В то же время легковые автомобили стали главным импортным товаром для Аргентины - на них теперь приходится 7,6% от всех расходов на зарубежную продукцию против 1,5% двумя годами ранее.
аргентина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, аргентина
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, АРГЕНТИНА
04:15 04.12.2025
 
Легковые автомобили выпали из десятки основных экспортных товаров Аргентины

Статслужба: легковые автомобили выпали из десятки основных экспортных товаров Аргентины

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Легковые автомобили выпали из десятки основных экспортных товаров Аргентины на фоне существенного сокращения производства по итогам двухлетних "шоковых" реформ президента Хавьера Милея, следует из анализа РИА Новости данных аргентинской статслужбы.
Милей два года назад начал "шоковую терапию" аргентинской экономики, затронувшую все сектора экономики и большую часть населения страны. В рамках реформ в начале текущего года правительство Аргентины отменило пошлины на ввоз в страну электрических и гибридных автомобилей. Этот шаг мог ослабить спрос на отечественную продукцию и повлиять на национальный автопром.
Производство автомобилей в Аргентине по итогам первого полугодия сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Если два года назад в стране было произведено 295,8 тысячи автомобилей, то уже в текущем году это количество опустилось до 250,5 тысячи.
На фоне сокращения производственной активности автопрома сами легковые автомобили перестали быть девятым основным экспортным товаром Аргентины. Еще в октябре 2023 года на них приходилось 1,9% от общего объема экспорта.
В то же время легковые автомобили стали главным импортным товаром для Аргентины - на них теперь приходится 7,6% от всех расходов на зарубежную продукцию против 1,5% двумя годами ранее.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаАРГЕНТИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала