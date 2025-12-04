https://1prime.ru/20251204/avtomobili-865186319.html
Легковые автомобили выпали из десятки основных экспортных товаров Аргентины
Легковые автомобили выпали из десятки основных экспортных товаров Аргентины
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Легковые автомобили выпали из десятки основных экспортных товаров Аргентины на фоне существенного сокращения производства по итогам двухлетних "шоковых" реформ президента Хавьера Милея, следует из анализа РИА Новости данных аргентинской статслужбы.
Милей два года назад начал "шоковую терапию" аргентинской экономики, затронувшую все сектора экономики и большую часть населения страны. В рамках реформ в начале текущего года правительство Аргентины отменило пошлины на ввоз в страну электрических и гибридных автомобилей. Этот шаг мог ослабить спрос на отечественную продукцию и повлиять на национальный автопром.
Производство автомобилей в Аргентине по итогам первого полугодия сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Если два года назад в стране было произведено 295,8 тысячи автомобилей, то уже в текущем году это количество опустилось до 250,5 тысячи.
На фоне сокращения производственной активности автопрома сами легковые автомобили перестали быть девятым основным экспортным товаром Аргентины. Еще в октябре 2023 года на них приходилось 1,9% от общего объема экспорта.
В то же время легковые автомобили стали главным импортным товаром для Аргентины - на них теперь приходится 7,6% от всех расходов на зарубежную продукцию против 1,5% двумя годами ранее.
