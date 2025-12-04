Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" заинтересован в сотрудничестве с Индией, заявил вице-президент - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251204/avtovaz-865214725.html
"АвтоВАЗ" заинтересован в сотрудничестве с Индией, заявил вице-президент
"АвтоВАЗ" заинтересован в сотрудничестве с Индией, заявил вице-президент - 04.12.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" заинтересован в сотрудничестве с Индией, заявил вице-президент
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" заинтересован в совместном с индийскими компаниями развитии автомобильного производства, в том числе разработке... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T16:49+0300
2025-12-04T16:49+0300
экономика
бизнес
россия
индия
рф
автоваз
росконгресс
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_767e0a659b6d0417644c79a6e0edbeef.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" заинтересован в совместном с индийскими компаниями развитии автомобильного производства, в том числе разработке автомобильной платформы и продвижении гибридных авто, заявил вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак. "Если говорить о нашем интересе к Индии, это еще и сотрудничество с индийскими инжиниринговыми компаниями... Нам было бы лучше совместно с индийскими инжиниринговыми компаниями поработать над созданием новых автомобильных платформ, над продвижением гибридных технологий движения, над развитием линейки автоматических коробок передач и турбированных двигателей", - сказал Громак на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). Громак подчеркнул, что "АвтоВАЗу" интересны промышленные роботы, 3D-принтеры, а также штамповая оснастка и пресс-формы от индийских поставщиков. Он отметил, что речь идет не только о покупке перечисленного оборудования, но и локализации производства в РФ. "Поверьте, у нас очень комфортные условия для ведения бизнеса. Приведу пример: у нас в Тольятти через дорогу от нашего предприятия успешно работает особая экономическая зона, которая предоставляет широкий спектр и налоговых, и таможенных льгот", - рассказал он. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
https://1prime.ru/20251204/indiya-865201074.html
индия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_9e96e7394eafeac8f12f2a0e7ef16076.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, индия, рф, автоваз, росконгресс, мировая экономика
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, РФ, АвтоВАЗ, Росконгресс, Мировая экономика
16:49 04.12.2025
 
"АвтоВАЗ" заинтересован в сотрудничестве с Индией, заявил вице-президент

Громак: "АвтоВАЗ" заинтересован в сотрудничестве с индийскими компаниями

© РИА Новости . Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ"
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ". Архивное фото
© РИА Новости . Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" заинтересован в совместном с индийскими компаниями развитии автомобильного производства, в том числе разработке автомобильной платформы и продвижении гибридных авто, заявил вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак.
"Если говорить о нашем интересе к Индии, это еще и сотрудничество с индийскими инжиниринговыми компаниями... Нам было бы лучше совместно с индийскими инжиниринговыми компаниями поработать над созданием новых автомобильных платформ, над продвижением гибридных технологий движения, над развитием линейки автоматических коробок передач и турбированных двигателей", - сказал Громак на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI).
Громак подчеркнул, что "АвтоВАЗу" интересны промышленные роботы, 3D-принтеры, а также штамповая оснастка и пресс-формы от индийских поставщиков. Он отметил, что речь идет не только о покупке перечисленного оборудования, но и локализации производства в РФ.
"Поверьте, у нас очень комфортные условия для ведения бизнеса. Приведу пример: у нас в Тольятти через дорогу от нашего предприятия успешно работает особая экономическая зона, которая предоставляет широкий спектр и налоговых, и таможенных льгот", - рассказал он.
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
Максим Орешкин - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Орешкин предложил провести выставку индийских товаров в России
13:17
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯИНДИЯРФАвтоВАЗРосконгрессМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала