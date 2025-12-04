https://1prime.ru/20251204/avtovaz-865214725.html

"АвтоВАЗ" заинтересован в сотрудничестве с Индией, заявил вице-президент

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" заинтересован в совместном с индийскими компаниями развитии автомобильного производства, в том числе разработке автомобильной платформы и продвижении гибридных авто, заявил вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак. "Если говорить о нашем интересе к Индии, это еще и сотрудничество с индийскими инжиниринговыми компаниями... Нам было бы лучше совместно с индийскими инжиниринговыми компаниями поработать над созданием новых автомобильных платформ, над продвижением гибридных технологий движения, над развитием линейки автоматических коробок передач и турбированных двигателей", - сказал Громак на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). Громак подчеркнул, что "АвтоВАЗу" интересны промышленные роботы, 3D-принтеры, а также штамповая оснастка и пресс-формы от индийских поставщиков. Он отметил, что речь идет не только о покупке перечисленного оборудования, но и локализации производства в РФ. "Поверьте, у нас очень комфортные условия для ведения бизнеса. Приведу пример: у нас в Тольятти через дорогу от нашего предприятия успешно работает особая экономическая зона, которая предоставляет широкий спектр и налоговых, и таможенных льгот", - рассказал он. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.

