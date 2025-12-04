https://1prime.ru/20251204/avtovaz-865214725.html
"АвтоВАЗ" заинтересован в сотрудничестве с Индией, заявил вице-президент
"АвтоВАЗ" заинтересован в сотрудничестве с Индией, заявил вице-президент - 04.12.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" заинтересован в сотрудничестве с Индией, заявил вице-президент
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" заинтересован в совместном с индийскими компаниями развитии автомобильного производства, в том числе разработке... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T16:49+0300
2025-12-04T16:49+0300
2025-12-04T16:49+0300
экономика
бизнес
россия
индия
рф
автоваз
росконгресс
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_767e0a659b6d0417644c79a6e0edbeef.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" заинтересован в совместном с индийскими компаниями развитии автомобильного производства, в том числе разработке автомобильной платформы и продвижении гибридных авто, заявил вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак. "Если говорить о нашем интересе к Индии, это еще и сотрудничество с индийскими инжиниринговыми компаниями... Нам было бы лучше совместно с индийскими инжиниринговыми компаниями поработать над созданием новых автомобильных платформ, над продвижением гибридных технологий движения, над развитием линейки автоматических коробок передач и турбированных двигателей", - сказал Громак на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). Громак подчеркнул, что "АвтоВАЗу" интересны промышленные роботы, 3D-принтеры, а также штамповая оснастка и пресс-формы от индийских поставщиков. Он отметил, что речь идет не только о покупке перечисленного оборудования, но и локализации производства в РФ. "Поверьте, у нас очень комфортные условия для ведения бизнеса. Приведу пример: у нас в Тольятти через дорогу от нашего предприятия успешно работает особая экономическая зона, которая предоставляет широкий спектр и налоговых, и таможенных льгот", - рассказал он. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
https://1prime.ru/20251204/indiya-865201074.html
индия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_9e96e7394eafeac8f12f2a0e7ef16076.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, индия, рф, автоваз, росконгресс, мировая экономика
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, РФ, АвтоВАЗ, Росконгресс, Мировая экономика
"АвтоВАЗ" заинтересован в сотрудничестве с Индией, заявил вице-президент
Громак: "АвтоВАЗ" заинтересован в сотрудничестве с индийскими компаниями