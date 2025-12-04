Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД открыли движение по новому пути на БАМе в Приамурье
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. РЖД открыли движение по новому пути на перегоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) Червинка – Февральск в Приамурье, сообщила компания. "Открыли движение по новому пути на перегоне Червинка – Февральск в Приамурье… Модернизированный перегон расположен на участке БАМа Улак – Февральск. Развитие инфраструктуры повысит её провозную способность и нарастит грузовые перевозки", - говорится в сообщении РЖД.Строители для развития магистрали создали двухпутную вставку, уложив более 9,6 километра пути и шесть стрелочных переводов, а также построили два моста. "Для защиты путей от паводков обустроили по бокам от них водоотводные канавы и бермы (участок пересекает реки Икинда и Сохатинка). Для предотвращения таяния многолетней мерзлоты и просадки земляного полотна покрыли откосы охлаждающей наброской из скальных пород", - пишут РЖД. Подумали РЖД и о сохранении природы. Будет высажено почти 24 тысячи саженцев лиственницы и березы, а в местные реки выпущено более 140 тысяч мальков сазана и осетра.
08:54 04.12.2025
 
РЖД открыли движение по новому пути на БАМе в Приамурье

РЖД открыли движение по новому пути на участке БАМ Червинка – Февральск в Приамурье

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоезд на участке Байкало-Амурской магистрали
Поезд на участке Байкало-Амурской магистрали - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Поезд на участке Байкало-Амурской магистрали. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. РЖД открыли движение по новому пути на перегоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) Червинка – Февральск в Приамурье, сообщила компания.

"Открыли движение по новому пути на перегоне Червинка – Февральск в Приамурье… Модернизированный перегон расположен на участке БАМа Улак – Февральск. Развитие инфраструктуры повысит её провозную способность и нарастит грузовые перевозки", - говорится в сообщении РЖД.

Строители для развития магистрали создали двухпутную вставку, уложив более 9,6 километра пути и шесть стрелочных переводов, а также построили два моста.
"Для защиты путей от паводков обустроили по бокам от них водоотводные канавы и бермы (участок пересекает реки Икинда и Сохатинка). Для предотвращения таяния многолетней мерзлоты и просадки земляного полотна покрыли откосы охлаждающей наброской из скальных пород", - пишут РЖД.
Подумали РЖД и о сохранении природы. Будет высажено почти 24 тысячи саженцев лиственницы и березы, а в местные реки выпущено более 140 тысяч мальков сазана и осетра.
 
