https://1prime.ru/20251204/belorussiya-865202350.html
Оверчук рассказал о российских инвестициях в белорусскую экономику
Оверчук рассказал о российских инвестициях в белорусскую экономику - 04.12.2025, ПРАЙМ
Оверчук рассказал о российских инвестициях в белорусскую экономику
Россия остаётся ключевым инвестором в белорусскую экономику, за первое полугодие инвестиции составили 1,8 миллиарда долларов - это около 60% от всех прямых... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T13:39+0300
2025-12-04T13:39+0300
2025-12-04T13:39+0300
экономика
россия
белоруссия
рф
москва
алексей оверчук
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/865003173_0:166:2969:1836_1920x0_80_0_0_75356a08f4cf697e159e4e013471fd5b.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия остаётся ключевым инвестором в белорусскую экономику, за первое полугодие инвестиции составили 1,8 миллиарда долларов - это около 60% от всех прямых инвестиций в республику, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. "Российская Федерация остается ключевым инвестором в белорусскую экономику. За первое полугодие 2025 года инвестиции из России оцениваются в 1,8 миллиарда долларов. Это почти 60% от всех прямых инвестиций в Республику", - сказал Оверчук на заседании группы высокого уровня совета министров Союзного государства. Он отметил, что за последние три года взаимный товарооборот России и Белоруссии вырос почти на 30%, экспорт увеличился на 10%, а импорт из Белоруссии увеличился более чем на 60%. "В Республику Беларусь поставляем минеральные продукты, транспортные средства, продовольственные товары, продукцию химпромышленности. Что очень важно, практически все взаиморасчеты между нашими странами осуществляются в национальных валютах", - подчеркнул вице-премьер. Оверчук указал, что Москва и Минск поддерживают высокий уровень интенсивности контактов на региональном уровне и этот формат также позволяет странам находить новые точки соприкосновения для дальнейшего развития сотрудничества.
белоруссия
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/865003173_150:0:2817:2000_1920x0_80_0_0_4cafac7b5be5890af7bc320d46e0a0d3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, рф, москва, алексей оверчук
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, РФ, МОСКВА, Алексей Оверчук
Оверчук рассказал о российских инвестициях в белорусскую экономику
Оверчук: РФ инвестировала в экономику Белоруссии за I полугодие $1,8 млрд
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия остаётся ключевым инвестором в белорусскую экономику, за первое полугодие инвестиции составили 1,8 миллиарда долларов - это около 60% от всех прямых инвестиций в республику, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.
"Российская Федерация остается ключевым инвестором в белорусскую экономику. За первое полугодие 2025 года инвестиции из России оцениваются в 1,8 миллиарда долларов. Это почти 60% от всех прямых инвестиций в Республику", - сказал Оверчук на заседании группы высокого уровня совета министров Союзного государства.
Он отметил, что за последние три года взаимный товарооборот России и Белоруссии
вырос почти на 30%, экспорт увеличился на 10%, а импорт из Белоруссии увеличился более чем на 60%.
"В Республику Беларусь поставляем минеральные продукты, транспортные средства, продовольственные товары, продукцию химпромышленности. Что очень важно, практически все взаиморасчеты между нашими странами осуществляются в национальных валютах", - подчеркнул вице-премьер.
Оверчук
указал, что Москва
и Минск
поддерживают высокий уровень интенсивности контактов на региональном уровне и этот формат также позволяет странам находить новые точки соприкосновения для дальнейшего развития сотрудничества.