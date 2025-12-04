https://1prime.ru/20251204/belorussiya-865202350.html

Оверчук рассказал о российских инвестициях в белорусскую экономику

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия остаётся ключевым инвестором в белорусскую экономику, за первое полугодие инвестиции составили 1,8 миллиарда долларов - это около 60% от всех прямых инвестиций в республику, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. "Российская Федерация остается ключевым инвестором в белорусскую экономику. За первое полугодие 2025 года инвестиции из России оцениваются в 1,8 миллиарда долларов. Это почти 60% от всех прямых инвестиций в Республику", - сказал Оверчук на заседании группы высокого уровня совета министров Союзного государства. Он отметил, что за последние три года взаимный товарооборот России и Белоруссии вырос почти на 30%, экспорт увеличился на 10%, а импорт из Белоруссии увеличился более чем на 60%. "В Республику Беларусь поставляем минеральные продукты, транспортные средства, продовольственные товары, продукцию химпромышленности. Что очень важно, практически все взаиморасчеты между нашими странами осуществляются в национальных валютах", - подчеркнул вице-премьер. Оверчук указал, что Москва и Минск поддерживают высокий уровень интенсивности контактов на региональном уровне и этот формат также позволяет странам находить новые точки соприкосновения для дальнейшего развития сотрудничества.

