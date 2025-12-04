https://1prime.ru/20251204/benzin-865205880.html

Стоимость бензина АИ-92 на Петербургской бирже упала до уровня июня

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России в четверг резко снизилась - на 3,58%, откатившись до уровня начала июня, следует из материалов торгов. В абсолютном выражении цена бензина Аи-92 в четверг составила 58 786 рублей за тонну. В последний раз марка стоила меньше 59 тысяч рублей за тонну 9 июня. Цена на Аи-95 по итогам торговой сессии также упала - на 2,67%, до 70 653 рублей за тонну. Кроме того, летнее дизельное топливо подешевело на 4,1%, до 55 090 рублей за тонну, зимнее дизтопливо - на 1,55%, до 71 798 рублей. Тонна межсезонного сорта подешевела на 0,21% - до 55 837 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) к закрытию торгов четверга поднялась на 1,22%, до 20 667 рублей за тонну, авиакеросина - на 0,22%, до 80 676 рублей. В то же время тонна мазута подешевела на 1,38% - до 17 474 рублей. Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. Как объяснил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, это произошло в условиях ограничений экспорта и роста производства после выхода нефтеперерабатывающих заводов из ремонта. Снижение биржевых цен транслировалось и в розницу.

