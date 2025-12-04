Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР преимущественно растут вслед за позитивом на американских биржах - 04.12.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР преимущественно растут вслед за позитивом на американских биржах
Биржи АТР преимущественно растут вслед за позитивом на американских биржах - 04.12.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР преимущественно растут вслед за позитивом на американских биржах
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно поднимаются вслед за позитивом на американских биржах,... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T07:58+0300
2025-12-04T07:58+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно поднимаются вслед за позитивом на американских биржах, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимался на 0,04%, до 3 879,52 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,06%, до 2 442,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,2%, до 25 811 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,12%, до 8 605,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,71%, до 50 719 пунктов, южнокорейский KOSPI снижался на 0,68%, до 4 008,73 пункта. Азиатские инвесторы обратили внимание на закрытие американских бирж в среду ростом. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, поднялся на 0,17%, индексы Dow Jones и S&P 500 - на 0,86% и 0,3% соответственно. Участники мировых рынков все так же сохраняют надежды на продолжение курса смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 89% экспертов ждут снижения учетной ставки на ближайшем заседании в декабре до 3,5-3,75% годовых с текущего уровня в 3,75-4%, остальные эксперты полагают, что ставка сохранится. "Мы по-прежнему считаем, что ФРС США продолжит целесообразно снижать учетную ставку в ответ на риски ослабления рынка труда", - цитирует агентство Рейтер экономиста ANZ Генри Рассела (Henry Russell). Аналитик прогнозирует снижение учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов на заседании на следующей неделе и дальнейшее смягчение ДКП регулятора в следующем году.
07:58 04.12.2025
 
Биржи АТР преимущественно растут вслед за позитивом на американских биржах

Биржи АТР в четверг преимущественно растут вслед за позитивом на американских биржах

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно поднимаются вслед за позитивом на американских биржах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимался на 0,04%, до 3 879,52 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,06%, до 2 442,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,2%, до 25 811 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,12%, до 8 605,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,71%, до 50 719 пунктов, южнокорейский KOSPI снижался на 0,68%, до 4 008,73 пункта.
Азиатские инвесторы обратили внимание на закрытие американских бирж в среду ростом. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, поднялся на 0,17%, индексы Dow Jones и S&P 500 - на 0,86% и 0,3% соответственно.
Участники мировых рынков все так же сохраняют надежды на продолжение курса смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 89% экспертов ждут снижения учетной ставки на ближайшем заседании в декабре до 3,5-3,75% годовых с текущего уровня в 3,75-4%, остальные эксперты полагают, что ставка сохранится.
"Мы по-прежнему считаем, что ФРС США продолжит целесообразно снижать учетную ставку в ответ на риски ослабления рынка труда", - цитирует агентство Рейтер экономиста ANZ Генри Рассела (Henry Russell).
Аналитик прогнозирует снижение учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов на заседании на следующей неделе и дальнейшее смягчение ДКП регулятора в следующем году.
 
