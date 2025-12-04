Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бразилии урожай кофе в этом году может стать третьим в истории
В Бразилии урожай кофе в этом году может стать третьим в истории - 04.12.2025, ПРАЙМ
В Бразилии урожай кофе в этом году может стать третьим в истории
Урожай кофе в Бразилии в текущем году может увеличиться на 4,3%, достигнув третьего по величине объема в истории, такую оценку даёт национальное... | 04.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Урожай кофе в Бразилии в текущем году может увеличиться на 4,3%, достигнув третьего по величине объема в истории, такую оценку даёт национальное сельскохозяйственное агентство Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Согласно приведённым данным, урожай вырос за год на 4,3%, до 56,535 миллиона 60-килограммовых мешков. "Этот третий результат по величине за всю историю... уступая только 2020 и 2018 годам", - говорится в сообщении. Урожайность при этом поднялась на 5,5%, до 30,4 мешка на гектар. Агентство также отмечает некоторое сокращение производственных площадей - на 1,2%, до 1,859 миллиона гектаров. В том числе на робусту пришлись рекордные 20,772 миллиона мешков (рост на 42,1%), что превысило показатель 2022 года в 18,2 миллиона. Урожайность подскочила на 42,3%, до 55,9 мешка на гектар, говорится в сообщении. Урожай арабики составил в отчетном периоде 35,763 миллиона мешков (снижение на 9,7%), урожайность - уменьшилась на 8,4%, до 24,1 мешка на гектар, указывает агентство.
16:54 04.12.2025
 
В Бразилии урожай кофе в этом году может стать третьим в истории

Conab: в Бразилии урожай кофе в этом году может вырасти на 4,3% и стать третьим в истории

Процесс обжарки зерен кофе сорта арабика
Процесс обжарки зерен кофе сорта арабика - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Процесс обжарки зерен кофе сорта арабика. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Урожай кофе в Бразилии в текущем году может увеличиться на 4,3%, достигнув третьего по величине объема в истории, такую оценку даёт национальное сельскохозяйственное агентство Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
Согласно приведённым данным, урожай вырос за год на 4,3%, до 56,535 миллиона 60-килограммовых мешков.
"Этот третий результат по величине за всю историю... уступая только 2020 и 2018 годам", - говорится в сообщении.
Урожайность при этом поднялась на 5,5%, до 30,4 мешка на гектар.
Агентство также отмечает некоторое сокращение производственных площадей - на 1,2%, до 1,859 миллиона гектаров.
В том числе на робусту пришлись рекордные 20,772 миллиона мешков (рост на 42,1%), что превысило показатель 2022 года в 18,2 миллиона. Урожайность подскочила на 42,3%, до 55,9 мешка на гектар, говорится в сообщении.
Урожай арабики составил в отчетном периоде 35,763 миллиона мешков (снижение на 9,7%), урожайность - уменьшилась на 8,4%, до 24,1 мешка на гектар, указывает агентство.
