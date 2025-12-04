https://1prime.ru/20251204/dmitriev-865184802.html
Дмитриев заявил о прогрессе в работе над мирным урегулированием на Украине
Дмитриев заявил о прогрессе в работе над мирным урегулированием на Украине - 04.12.2025, ПРАЙМ
Дмитриев заявил о прогрессе в работе над мирным урегулированием на Украине
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "визги" поддерживающих Киев западных СМИ о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T01:20+0300
2025-12-04T01:20+0300
2025-12-04T01:20+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
москва
украина
стив уиткофф
кирилл дмитриев
джаред кушнер
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865184802.jpg?1764800405
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "визги" поддерживающих Киев западных СМИ о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву говорят о прогрессе в работе над мирным урегулированием на Украине.
"Визги все громче. Это прогресс", - написал Дмитриев на странице в соцсети X.
Ранее Дмитриев заявил, что "истеричное крещендо" СМИ-поджигателей войны в преддверии визита Уиткоффа и Кушнера в Москву сигнализирует о приближении мира на Украине.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
сша
москва
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, москва, украина, стив уиткофф, кирилл дмитриев, джаред кушнер, рфпи
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, МОСКВА, УКРАИНА, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер, РФПИ
Дмитриев заявил о прогрессе в работе над мирным урегулированием на Украине
Глава РФПИ Дмитриев заявил о прогрессе в работе над мирным урегулированием на Украине
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "визги" поддерживающих Киев западных СМИ о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву говорят о прогрессе в работе над мирным урегулированием на Украине.
"Визги все громче. Это прогресс", - написал Дмитриев на странице в соцсети X.
Ранее Дмитриев заявил, что "истеричное крещендо" СМИ-поджигателей войны в преддверии визита Уиткоффа и Кушнера в Москву сигнализирует о приближении мира на Украине.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.