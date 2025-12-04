Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев заявил о прогрессе в работе над мирным урегулированием на Украине - 04.12.2025
Дмитриев заявил о прогрессе в работе над мирным урегулированием на Украине
2025-12-04T01:20+0300
2025-12-04T01:20+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "визги" поддерживающих Киев западных СМИ о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву говорят о прогрессе в работе над мирным урегулированием на Украине. "Визги все громче. Это прогресс", - написал Дмитриев на странице в соцсети X. Ранее Дмитриев заявил, что "истеричное крещендо" СМИ-поджигателей войны в преддверии визита Уиткоффа и Кушнера в Москву сигнализирует о приближении мира на Украине. Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой. В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Дмитриев заявил о прогрессе в работе над мирным урегулированием на Украине

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "визги" поддерживающих Киев западных СМИ о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву говорят о прогрессе в работе над мирным урегулированием на Украине.
"Визги все громче. Это прогресс", - написал Дмитриев на странице в соцсети X.
Ранее Дмитриев заявил, что "истеричное крещендо" СМИ-поджигателей войны в преддверии визита Уиткоффа и Кушнера в Москву сигнализирует о приближении мира на Украине.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
 
