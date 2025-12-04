https://1prime.ru/20251204/dolgi-865193673.html
Бангладеш стала крупнейшим российским должником по итогам 2024 года
Бангладеш стала крупнейшим российским должником по итогам 2024 года - 04.12.2025, ПРАЙМ
Бангладеш стала крупнейшим российским должником по итогам 2024 года
Бангладеш по итогам 2024 года стала крупнейшим должником России, обогнав многолетнего лидера - Белоруссию, следует из анализа данных Всемирного банка,... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T10:33+0300
2025-12-04T10:33+0300
2025-12-04T10:33+0300
экономика
мировая экономика
белоруссия
бангладеш
индия
https://cdnn.1prime.ru/img/82836/89/828368937_0:438:4256:2832_1920x0_80_0_0_a297317e78f083b860f0911324a0381d.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бангладеш по итогам 2024 года стала крупнейшим должником России, обогнав многолетнего лидера - Белоруссию, следует из анализа данных Всемирного банка, проведенного РИА Новости. Задолженность южноазиатского государства перед Россией в прошлом году резко выросла - почти на 19%, достигнув максимальных в современной истории 7,8 миллиарда долларов. В то же время долг Белоруссии, наоборот, показал небольшое снижение - на 125 миллионов долларов, до 7,6 миллиарда. Однако этого оказалось достаточно, чтобы уступить первое место Бангладеш среди задолжавших перед Россией стран. Последний раз Бангладеш была должна России больше Белоруссии в 2000 году. Тройку должников замыкает Индия, чьи обязательства выросли на 19% - до 4,9 миллиарда долларов. В пятерку также вошли Египет, чей долг подрос на четверть за прошлый год и достиг 4,1 миллиарда долларов, и Вьетнам, где объем задолженности остался на уровне в 1,4 миллиарда долларов. Более миллиарда долларов также должны были Афганистан и Йемен. У остальных 31 стран задолженность составляла более скромные суммы. При этом самая небольшая сумма долга была у Гренады - всего 2 тысячи долларов.
белоруссия
бангладеш
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82836/89/828368937_182:0:3958:2832_1920x0_80_0_0_604ef4b61f25042eaf8e1b868abec292.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, белоруссия, бангладеш, индия
Экономика, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, Бангладеш, ИНДИЯ
Бангладеш стала крупнейшим российским должником по итогам 2024 года
Бангладеш стала крупнейшим должником РФ по итогам 2024 г, обогнав Белоруссию