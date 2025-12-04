Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бангладеш стала крупнейшим российским должником по итогам 2024 года
2025-12-04T10:33+0300
2025-12-04T10:33+0300
экономика
мировая экономика
белоруссия
бангладеш
индия
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бангладеш по итогам 2024 года стала крупнейшим должником России, обогнав многолетнего лидера - Белоруссию, следует из анализа данных Всемирного банка, проведенного РИА Новости. Задолженность южноазиатского государства перед Россией в прошлом году резко выросла - почти на 19%, достигнув максимальных в современной истории 7,8 миллиарда долларов. В то же время долг Белоруссии, наоборот, показал небольшое снижение - на 125 миллионов долларов, до 7,6 миллиарда. Однако этого оказалось достаточно, чтобы уступить первое место Бангладеш среди задолжавших перед Россией стран. Последний раз Бангладеш была должна России больше Белоруссии в 2000 году. Тройку должников замыкает Индия, чьи обязательства выросли на 19% - до 4,9 миллиарда долларов. В пятерку также вошли Египет, чей долг подрос на четверть за прошлый год и достиг 4,1 миллиарда долларов, и Вьетнам, где объем задолженности остался на уровне в 1,4 миллиарда долларов. Более миллиарда долларов также должны были Афганистан и Йемен. У остальных 31 стран задолженность составляла более скромные суммы. При этом самая небольшая сумма долга была у Гренады - всего 2 тысячи долларов.
мировая экономика, белоруссия, бангладеш, индия
Экономика, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, Бангладеш, ИНДИЯ
10:33 04.12.2025
 
Панорама столицы Бангладеш города Дакка
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бангладеш по итогам 2024 года стала крупнейшим должником России, обогнав многолетнего лидера - Белоруссию, следует из анализа данных Всемирного банка, проведенного РИА Новости.
Задолженность южноазиатского государства перед Россией в прошлом году резко выросла - почти на 19%, достигнув максимальных в современной истории 7,8 миллиарда долларов.
В то же время долг Белоруссии, наоборот, показал небольшое снижение - на 125 миллионов долларов, до 7,6 миллиарда. Однако этого оказалось достаточно, чтобы уступить первое место Бангладеш среди задолжавших перед Россией стран. Последний раз Бангладеш была должна России больше Белоруссии в 2000 году.
Тройку должников замыкает Индия, чьи обязательства выросли на 19% - до 4,9 миллиарда долларов. В пятерку также вошли Египет, чей долг подрос на четверть за прошлый год и достиг 4,1 миллиарда долларов, и Вьетнам, где объем задолженности остался на уровне в 1,4 миллиарда долларов.
Более миллиарда долларов также должны были Афганистан и Йемен. У остальных 31 стран задолженность составляла более скромные суммы. При этом самая небольшая сумма долга была у Гренады - всего 2 тысячи долларов.
 
Заголовок открываемого материала