Госдума может обсудить "эффект Долиной" при продаже жилья

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы заинтересованы в разработке мер по противодействию мошенническим схемам при продаже недвижимости на вторичном рынке, в том числе в ближайшее время могут обсудить "эффект Долиной", сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В России получила распространение схема, когда продавец после реализации квартиры и получения денег отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников (в обиходе - "схема Долиной"). В Госдуме обсуждают ряд решений для противодействия схеме. Одно из предлагаемых решений - ввод периода охлаждения для операций с недвижимостью на семь дней: деньги покупателя будут лежать на спецсчете, с которого нельзя будет их перевести или обналичить до окончания процедуры купли-продажи. "Фракции заинтересованы защищать граждан от финансовых мошенников. И в этом плане очень много инициатив, многие поддерживаем. В том числе, кстати, "эффект Долиной" скоро будем, может быть, рассматривать", - сказал Аксаков на XI Банковской юридической конференции. По его словам, сначала нужно дождаться решения Верховного суда по делу Долиной. "В любом случае, много инициатив, направленных на защиту прав граждан, и это понятно. К сожалению, преступники активны. Надеюсь, что те законы, которые мы приняли, они изменят эту ситуацию коренным образом", - добавил он. Инициативу поддержал председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов. По его мнению, главная проблема не в законодательстве, а в его правоприменении. "Но у нас правоприменение пошло немножко, вот пример той же Долиной, в сторону, которая разрушает общественное value (общественную ценность - ред.) нашего финансового рынка. И мне кажется, Государственной думе все-таки так или иначе надо обратить на это внимание", - уточнил он. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей певице квартиры. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. В конце ноября кассационный суд отклонил жалобу Лурье на решение нижестоящих судов, она намерена подать жалобу в Верховный суд.

