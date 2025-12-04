Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маркетплейс eBay зарегистрировал товарный знак в России - 04.12.2025
Маркетплейс eBay зарегистрировал товарный знак в России
Маркетплейс eBay зарегистрировал товарный знак в России - 04.12.2025, ПРАЙМ
Маркетплейс eBay зарегистрировал товарный знак в России
Маркетплейс eBay, который приостановил работу в России, зарегистрировал в стране товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T04:51+0300
2025-12-04T04:51+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865186504.jpg?1764813078
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Маркетплейс eBay, который приостановил работу в России, зарегистрировал в стране товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка была подана в сентябре 2024 года. В декабре 2025 года было принято о регистрации до 2034 года. В качестве правообладателя указана американская "иБэй Инк". В 2022 году маркетплейс eBay приостановил прием заказов от клиентов из России и Украины в связи с логистическими задержками. eBay Ink - компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.
04:51 04.12.2025
 
Маркетплейс eBay зарегистрировал товарный знак в России

Маркетплейс eBay зарегистрировал в России товарный знак

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Маркетплейс eBay, который приостановил работу в России, зарегистрировал в стране товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана в сентябре 2024 года. В декабре 2025 года было принято о регистрации до 2034 года. В качестве правообладателя указана американская "иБэй Инк".
В 2022 году маркетплейс eBay приостановил прием заказов от клиентов из России и Украины в связи с логистическими задержками.
eBay Ink - компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.
 
