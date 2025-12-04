https://1prime.ru/20251204/ebay-865186504.html

Маркетплейс eBay зарегистрировал товарный знак в России

Маркетплейс eBay зарегистрировал товарный знак в России - 04.12.2025, ПРАЙМ

Маркетплейс eBay зарегистрировал товарный знак в России

Маркетплейс eBay, который приостановил работу в России, зарегистрировал в стране товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T04:51+0300

2025-12-04T04:51+0300

2025-12-04T04:51+0300

бизнес

украина

калифорния

ebay

роспатент

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865186504.jpg?1764813078

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Маркетплейс eBay, который приостановил работу в России, зарегистрировал в стране товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка была подана в сентябре 2024 года. В декабре 2025 года было принято о регистрации до 2034 года. В качестве правообладателя указана американская "иБэй Инк". В 2022 году маркетплейс eBay приостановил прием заказов от клиентов из России и Украины в связи с логистическими задержками. eBay Ink - компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.

украина

калифорния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, украина, калифорния, ebay, роспатент