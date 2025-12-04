Маркетплейс eBay зарегистрировал товарный знак в России

https://1prime.ru/20251204/ebay-865186504.html
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Маркетплейс eBay, который приостановил работу в России, зарегистрировал в стране товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана в сентябре 2024 года. В декабре 2025 года было принято о регистрации до 2034 года. В качестве правообладателя указана американская "иБэй Инк".
В 2022 году маркетплейс eBay приостановил прием заказов от клиентов из России и Украины в связи с логистическими задержками.
eBay Ink - компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.
