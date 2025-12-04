https://1prime.ru/20251204/egipet-865227427.html

В Египте начнут производить авиатопливо из отработанного пищевого масла

В Египте начнут производить авиатопливо из отработанного пищевого масла - 04.12.2025, ПРАЙМ

В Египте начнут производить авиатопливо из отработанного пищевого масла

Производство авиационного топлива из отработанного пищевого масла начнется в Египте, выдана первая соответствующая лицензия, сообщило министерство нефти и... | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T23:26+0300

2025-12-04T23:26+0300

2025-12-04T23:26+0300

бизнес

промышленность

египет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865227275_0:578:1501:1422_1920x0_80_0_0_8ff3191e63ba5314dad804f39ba28668.jpg

КАИР, 4 дек - ПРАЙМ. Производство авиационного топлива из отработанного пищевого масла начнется в Египте, выдана первая соответствующая лицензия, сообщило министерство нефти и природных ресурсов страны. Согласно заявлению министерства, в четверг египетская нефтехимическая компания и американская Honeywell UOP подписали соглашение о лицензии на производство чистого авиационного топлива. По словам министра нефти и природных ресурсов Египта Карима Бадави, этот проект является первым в своем роде в стране и представляет собой новый шаг в рамках перехода к "зеленой" энергетике. "В основе этого проекта, реализация которого запланирована в Александрии, будет лежать переработка отработанного пищевого масла в авиационное топливо мощностью до 120 тысяч тонн в год", - говорится в заявлении. Отмечается, что производство авиатоплива из пищевого масла позволит сократить выбросы углекислого газа на 400 тысяч тонн в год.

https://1prime.ru/20251110/singapur-864392162.html

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, египет