В Египте начнут производить авиатопливо из отработанного пищевого масла - 04.12.2025
В Египте начнут производить авиатопливо из отработанного пищевого масла
В Египте начнут производить авиатопливо из отработанного пищевого масла - 04.12.2025, ПРАЙМ
В Египте начнут производить авиатопливо из отработанного пищевого масла
Производство авиационного топлива из отработанного пищевого масла начнется в Египте, выдана первая соответствующая лицензия, сообщило министерство нефти и... | 04.12.2025, ПРАЙМ
КАИР, 4 дек - ПРАЙМ. Производство авиационного топлива из отработанного пищевого масла начнется в Египте, выдана первая соответствующая лицензия, сообщило министерство нефти и природных ресурсов страны. Согласно заявлению министерства, в четверг египетская нефтехимическая компания и американская Honeywell UOP подписали соглашение о лицензии на производство чистого авиационного топлива. По словам министра нефти и природных ресурсов Египта Карима Бадави, этот проект является первым в своем роде в стране и представляет собой новый шаг в рамках перехода к "зеленой" энергетике. "В основе этого проекта, реализация которого запланирована в Александрии, будет лежать переработка отработанного пищевого масла в авиационное топливо мощностью до 120 тысяч тонн в год", - говорится в заявлении. Отмечается, что производство авиатоплива из пищевого масла позволит сократить выбросы углекислого газа на 400 тысяч тонн в год.
египет
Новости
23:26 04.12.2025
 
В Египте начнут производить авиатопливо из отработанного пищевого масла

В Египте начнут производить авиационное топливо из отработанного пищевого масла

КАИР, 4 дек - ПРАЙМ. Производство авиационного топлива из отработанного пищевого масла начнется в Египте, выдана первая соответствующая лицензия, сообщило министерство нефти и природных ресурсов страны.
Согласно заявлению министерства, в четверг египетская нефтехимическая компания и американская Honeywell UOP подписали соглашение о лицензии на производство чистого авиационного топлива.
По словам министра нефти и природных ресурсов Египта Карима Бадави, этот проект является первым в своем роде в стране и представляет собой новый шаг в рамках перехода к "зеленой" энергетике.
"В основе этого проекта, реализация которого запланирована в Александрии, будет лежать переработка отработанного пищевого масла в авиационное топливо мощностью до 120 тысяч тонн в год", - говорится в заявлении.
Отмечается, что производство авиатоплива из пищевого масла позволит сократить выбросы углекислого газа на 400 тысяч тонн в год.
Сингапур введет дополнительный сбор за экологичное авиатопливо, пишут СМИ
10 ноября, 19:14
10 ноября, 19:14
 
