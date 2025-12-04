В Египте начнут производить авиатопливо из отработанного пищевого масла

https://1prime.ru/20251204/egipet-865227427.html
КАИР, 4 дек - ПРАЙМ. Производство авиационного топлива из отработанного пищевого масла начнется в Египте, выдана первая соответствующая лицензия, сообщило министерство нефти и природных ресурсов страны. Согласно заявлению министерства, в четверг египетская нефтехимическая компания и американская Honeywell UOP подписали соглашение о лицензии на производство чистого авиационного топлива. По словам министра нефти и природных ресурсов Египта Карима Бадави, этот проект является первым в своем роде в стране и представляет собой новый шаг в рамках перехода к "зеленой" энергетике. "В основе этого проекта, реализация которого запланирована в Александрии, будет лежать переработка отработанного пищевого масла в авиационное топливо мощностью до 120 тысяч тонн в год", - говорится в заявлении. Отмечается, что производство авиатоплива из пищевого масла позволит сократить выбросы углекислого газа на 400 тысяч тонн в год.
