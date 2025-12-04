https://1prime.ru/20251204/ekonomika-865200287.html
Решетников заявил о стабильном развитии российской экономики
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российская экономика стабильно развивается, темпами выше среднемировых, и несмотря на замедление в текущем году, останется в плюсе в ближайшие годы, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Российская экономика сейчас стабильно развивается, несмотря на внешние вызовы. В последние два года ВВП рос темпами выше среднемировых, более 4%. В этом году мы растем чуть медленнее, но это плата за замедление инфляции. Мы видим существенное замедление инфляции в последние месяцы. И в целом экономика останется в плюсе в ближайшие годы", - сказал Решетников на Российско-индийском бизнес-форуме. Он добавил, что ключевые отрасли России - промышленность, строительство, сельское хозяйство. Российско-индийский форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
