https://1prime.ru/20251204/ekonomika-865200287.html

Решетников заявил о стабильном развитии российской экономики

Решетников заявил о стабильном развитии российской экономики - 04.12.2025, ПРАЙМ

Решетников заявил о стабильном развитии российской экономики

Российская экономика стабильно развивается, темпами выше среднемировых, и несмотря на замедление в текущем году, останется в плюсе в ближайшие годы, заявил... | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T13:06+0300

2025-12-04T13:06+0300

2025-12-04T13:06+0300

экономика

россия

рф

максим решетников

индия

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/71/841007144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af967bb98a036a4cce1610b9db766ea3.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российская экономика стабильно развивается, темпами выше среднемировых, и несмотря на замедление в текущем году, останется в плюсе в ближайшие годы, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Российская экономика сейчас стабильно развивается, несмотря на внешние вызовы. В последние два года ВВП рос темпами выше среднемировых, более 4%. В этом году мы растем чуть медленнее, но это плата за замедление инфляции. Мы видим существенное замедление инфляции в последние месяцы. И в целом экономика останется в плюсе в ближайшие годы", - сказал Решетников на Российско-индийском бизнес-форуме. Он добавил, что ключевые отрасли России - промышленность, строительство, сельское хозяйство. Российско-индийский форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.

рф

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, максим решетников, индия