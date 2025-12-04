https://1prime.ru/20251204/ekonomika-865200443.html
Глава Минэкономразвития дал характеристику российской экономике
Глава Минэкономразвития дал характеристику российской экономике - 04.12.2025
Глава Минэкономразвития дал характеристику российской экономике
Российская экономика сейчас является экономикой возможностей, переживает масштабные преобразования во всех сферах, заявил министр экономического развития России | 04.12.2025, ПРАЙМ
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Российская экономика сейчас является экономикой возможностей, переживает масштабные преобразования во всех сферах, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. "Российская экономика сейчас - это экономика возможностей. Идут масштабные преобразования во всех сферах", - сказал он, выступая на Российско-индийском бизнес-форуме. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
Глава Минэкономразвития дал характеристику российской экономике
