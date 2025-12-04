Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минэкономразвития дал характеристику российской экономике - 04.12.2025
Глава Минэкономразвития дал характеристику российской экономике
Российская экономика сейчас является экономикой возможностей, переживает масштабные преобразования во всех сферах, заявил министр экономического развития России | 04.12.2025, ПРАЙМ
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Российская экономика сейчас является экономикой возможностей, переживает масштабные преобразования во всех сферах, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. "Российская экономика сейчас - это экономика возможностей. Идут масштабные преобразования во всех сферах", - сказал он, выступая на Российско-индийском бизнес-форуме. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
13:09 04.12.2025
 
Максим Решетников
Максим Решетников. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Российская экономика сейчас является экономикой возможностей, переживает масштабные преобразования во всех сферах, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
"Российская экономика сейчас - это экономика возможностей. Идут масштабные преобразования во всех сферах", - сказал он, выступая на Российско-индийском бизнес-форуме.
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
 
