https://1prime.ru/20251204/ekonomika-865200443.html

Глава Минэкономразвития дал характеристику российской экономике

Глава Минэкономразвития дал характеристику российской экономике - 04.12.2025, ПРАЙМ

Глава Минэкономразвития дал характеристику российской экономике

Российская экономика сейчас является экономикой возможностей, переживает масштабные преобразования во всех сферах, заявил министр экономического развития России | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T13:09+0300

2025-12-04T13:09+0300

2025-12-04T13:09+0300

экономика

индия

максим решетников

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84225/42/842254241_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_b12859a5f380dfab4fbacf50a8f9ca29.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Российская экономика сейчас является экономикой возможностей, переживает масштабные преобразования во всех сферах, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. "Российская экономика сейчас - это экономика возможностей. Идут масштабные преобразования во всех сферах", - сказал он, выступая на Российско-индийском бизнес-форуме. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

индия, максим решетников, россия