В правительстве утвердили список мероприятий к плану изменений в экономике
Правительственная подкомиссия утвердила перечень мероприятий к плану структурных изменений в экономике до 2030 года, сообщил кабмин РФ.
2025-12-04T15:12+0300
2025-12-04T15:17+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительственная подкомиссия утвердила перечень мероприятий к плану структурных изменений в экономике до 2030 года, сообщил кабмин РФ."Правительственная подкомиссия под руководством Александра Новака утвердила перечень мероприятий к плану структурных изменений в экономике до 2030 года. План разработан по поручению президента по итогам Петербургского экономического форума, проведенного в июне текущего года, и утвержден на заседании правительства 27 ноября", - говорится в сообщении правительства.
2025
Экономика, Правительство РФ, РОССИЯ
15:12 04.12.2025 (обновлено: 15:17 04.12.2025)
 
В правительстве утвердили список мероприятий к плану изменений в экономике

Правительственная подкомиссия утвердила перечень к плану структурных изменений в экономике

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительственная подкомиссия утвердила перечень мероприятий к плану структурных изменений в экономике до 2030 года, сообщил кабмин РФ.
"Правительственная подкомиссия под руководством Александра Новака утвердила перечень мероприятий к плану структурных изменений в экономике до 2030 года. План разработан по поручению президента по итогам Петербургского экономического форума, проведенного в июне текущего года, и утвержден на заседании правительства 27 ноября", - говорится в сообщении правительства.
 
