https://1prime.ru/20251204/ekonomika-865207439.html
В правительстве утвердили список мероприятий к плану изменений в экономике
В правительстве утвердили список мероприятий к плану изменений в экономике - 04.12.2025, ПРАЙМ
В правительстве утвердили список мероприятий к плану изменений в экономике
Правительственная подкомиссия утвердила перечень мероприятий к плану структурных изменений в экономике до 2030 года, сообщил кабмин РФ. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T15:12+0300
2025-12-04T15:12+0300
2025-12-04T15:17+0300
экономика
правительство рф
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/10/863583335_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_34c12f4871bf06f0c6873aaeafd7bb08.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительственная подкомиссия утвердила перечень мероприятий к плану структурных изменений в экономике до 2030 года, сообщил кабмин РФ."Правительственная подкомиссия под руководством Александра Новака утвердила перечень мероприятий к плану структурных изменений в экономике до 2030 года. План разработан по поручению президента по итогам Петербургского экономического форума, проведенного в июне текущего года, и утвержден на заседании правительства 27 ноября", - говорится в сообщении правительства.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/10/863583335_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_dfc6f8caae623a9d7900280b43de8bdc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, россия
Экономика, Правительство РФ, РОССИЯ
В правительстве утвердили список мероприятий к плану изменений в экономике
Правительственная подкомиссия утвердила перечень к плану структурных изменений в экономике