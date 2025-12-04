https://1prime.ru/20251204/eksperty-865184726.html

Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний подарок

Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний подарок - 04.12.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний подарок

Покупка новогоднего подарка со сладостями в этом году обойдется россиянам в среднем в 679 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики оператора фискальных... | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T01:17+0300

2025-12-04T01:17+0300

2025-12-04T01:17+0300

бизнес

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865184726.jpg?1764800222

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Покупка новогоднего подарка со сладостями в этом году обойдется россиянам в среднем в 679 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики оператора фискальных данных "Платформа ОФД". "Сладкий новогодний подарок (в наборе) - медианная цена 679 рублей, на 9% выше. Число покупок - выше на 7%", - выяснили авторы исследования, изучив продажи с 1 октября по 25 ноября этого и прошлого года. Аналитики обращают внимание, что значимым фактором роста продаж в указанный период этого года стала измененная маркетинговая стратегия розницы. Так, в этом году праздничный ассортимент поступил в магазины и онлайн-платформы существенно раньше, чем в прошлом сезоне. Это позволило сместить начало активных продаж на октябрь, обеспечив высокие объемы выручки еще до наступления календарной зимы. В результате значительная часть спроса была реализована заранее. В ноябре этот тренд продолжился за счет массовых распродаж в честь "черной пятницы" и 11 ноября, добавляют авторы исследования.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество