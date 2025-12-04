Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС недосчитается более 17% импорта газа из России - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251204/es-865188696.html
ЕС недосчитается более 17% импорта газа из России
ЕС недосчитается более 17% импорта газа из России - 04.12.2025, ПРАЙМ
ЕС недосчитается более 17% импорта газа из России
Запретив поставки природного газа из РФ, Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T07:16+0300
2025-12-04T07:16+0300
газ
энергетика
экономика
рф
франция
бельгия
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865188696.jpg?1764821793
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Запретив поставки природного газа из РФ, Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Из публикации на сайте Совета ЕС следует, что страны Евросоюза в среду приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России. Согласно публикации, регламент включает в себя поэтапный запрет на импорт как сжиженного природного газа, так и трубопроводного газа из России. Полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года. Так, за последние двенадцать месяцев суммарный импорт природного газа Евросоюзом из России составил 14,99 миллиарда евро - 17,4% от всего импорта природного газа объединениям из других стран (85,97 миллиарда евро). В частности за последний год ЕС приобретал у РФ природный газ в газообразном состоянии на 6,76 миллиарда евро, а СПГ - на 8,24 миллиарда. Крупнейшими покупателями российского СПГ внутри ЕС стали Франция (3,57 миллиарда за 12 месяцев), Бельгия (1,67 миллиарда) и Испания (1,65 миллиарда). Больше всего трубопроводного газа купили Венгрия (2,89 миллиарда евро), Греция (1,53 миллиарда) и Словакия (943,3 миллиона).
рф
франция
бельгия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, рф, франция, бельгия, ес, евростат
Газ, Энергетика, Экономика, РФ, ФРАНЦИЯ, БЕЛЬГИЯ, ЕС, Евростат
07:16 04.12.2025
 
ЕС недосчитается более 17% импорта газа из России

Евростат: запретив поставки газа из России, ЕС недосчитается 17 процентов импорта

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Запретив поставки природного газа из РФ, Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Из публикации на сайте Совета ЕС следует, что страны Евросоюза в среду приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России. Согласно публикации, регламент включает в себя поэтапный запрет на импорт как сжиженного природного газа, так и трубопроводного газа из России. Полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года.
Так, за последние двенадцать месяцев суммарный импорт природного газа Евросоюзом из России составил 14,99 миллиарда евро - 17,4% от всего импорта природного газа объединениям из других стран (85,97 миллиарда евро).
В частности за последний год ЕС приобретал у РФ природный газ в газообразном состоянии на 6,76 миллиарда евро, а СПГ - на 8,24 миллиарда.
Крупнейшими покупателями российского СПГ внутри ЕС стали Франция (3,57 миллиарда за 12 месяцев), Бельгия (1,67 миллиарда) и Испания (1,65 миллиарда). Больше всего трубопроводного газа купили Венгрия (2,89 миллиарда евро), Греция (1,53 миллиарда) и Словакия (943,3 миллиона).
 
ЭнергетикаЭкономикаГазРФФРАНЦИЯБЕЛЬГИЯЕСЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала