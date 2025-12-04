Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евродепутат предупредил об опасной нестабильности в Евросоюзе
Евродепутат предупредил об опасной нестабильности в Евросоюзе
БРЮССЕЛЬ, 4 дек – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Ближайшие годы в Евросоюзе будут отмечены глубокой и опасной нестабильностью из-за отсутствия Брюсселя в переговорах по Украине, заявил РИА Новости евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер. "ЕС будет отодвинут от переговоров и в конечном итоге столкнётся с результатом российско-американских контактов. Важно будет понять, каковы будут последствия этого для будущего ЕС и для трансатлантических отношений, включая НАТО. Проблем будет множество. Если, например, США возобновят экономическое сотрудничество с Россией, сможет ли ЕС позволить себе сохранять свои самоубийственные санкции? Если США постепенно уйдут из Европы, не возникнут ли новые внутри-европейские конфликты?... На мой взгляд, ближайшие годы будут отмечены глубокой и опасной нестабильностью", - сказал он. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 27 ноября заявил, что позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, так же, как и место европейских стран за столом переговоров. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
03:32 04.12.2025 (обновлено: 04:23 04.12.2025)
 
Евродепутат предупредил об опасной нестабильности в Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ, 4 дек – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Ближайшие годы в Евросоюзе будут отмечены глубокой и опасной нестабильностью из-за отсутствия Брюсселя в переговорах по Украине, заявил РИА Новости евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.
"ЕС будет отодвинут от переговоров и в конечном итоге столкнётся с результатом российско-американских контактов. Важно будет понять, каковы будут последствия этого для будущего ЕС и для трансатлантических отношений, включая НАТО. Проблем будет множество. Если, например, США возобновят экономическое сотрудничество с Россией, сможет ли ЕС позволить себе сохранять свои самоубийственные санкции? Если США постепенно уйдут из Европы, не возникнут ли новые внутри-европейские конфликты?... На мой взгляд, ближайшие годы будут отмечены глубокой и опасной нестабильностью", - сказал он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 27 ноября заявил, что позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, так же, как и место европейских стран за столом переговоров.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
 
