Захарова рассказала о последствиях отказа от российского газа для Европы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Продолжение политики отказа от российских энергоносителей и переход на сжиженный природный газ из США обернется для Евросоюза еще большим ростом затрат на энергоресурсы и ухудшением положения европейцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Крайне остро стоит проблема энергетической безопасности. В 2024 году почти каждый десятый европеец не мог позволить себе отапливать дом в достаточной мере. А с учетом продвигаемых Европейской комиссией планов по полному отказу от российского газа не позднее, как они заявили, 1 января 2028 года и его замены на более дорогостоящий американский сжиженный природный газ, Евросоюзу предстоит столкнуться с дальнейшим ухудшением соответствующих показателей", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, сейчас в Европе наблюдается повальное закрытие производств и падение уровня конкурентоспособности европейских товаров вследствие отказа от российского топлива и роста затрат на энергию. По ее словам, цены на электричество в Европе выросли для промышленности в два-три раза, цены на газ – в четыре.
Она также подчеркнула, что переход на американский СПГ не обеспечит Европе стабильности в энергетическом секторе.
"С ними англосаксы церемониться не будут. Им благополучие граждан Европейского союза как кость в горле. Они будут их держать буквально вот на такой прикормке и дрессировать. И если что не так будет с точки зрения англосаксонских интересов, тут же будет нажиматься кнопка "стоп", и все эти танкеры со сжиженным природным газом даже по самым баснословным ценам не будут доходить до адресатов", - отметила Захарова.
Совет ЕС в конце октября объявил, что согласовал позицию по проекту регламента о поэтапном отказе от импорта российского газа с 1 января 2026 года. Регламент вводит юридически обязывающий поэтапный запрет на импорт трубопроводного газа и СПГ из России.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у РФ углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.