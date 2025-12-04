https://1prime.ru/20251204/evropa-865211339.html
В Европе цены на газ опустились ниже 330 долларов впервые с мая 2024 года
2025-12-04T16:14+0300
2025-12-04T16:14+0300
2025-12-04T16:15+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 330 долларов за тысячу кубометров впервые с 14 мая 2024 года, рассчитало РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 336,8 доллара (-0,9%). А по состоянию на 15.45 мск их стоимость составляла 329,5 доллара (-3,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 340 долларов за тысячу кубометров. Ниже 330 долларов цены на газ опускались 14 мая 2024 года – больше 18 месяцев назад.
