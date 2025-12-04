https://1prime.ru/20251204/evroparlament-865187420.html

В Европарламенте оценили идею конфискации российских активов

БРЮССЕЛЬ, 4 дек – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Реализация идеи Еврокомиссии по конфискации российских активов повлечёт огромные негативные последствия для всей европейской финансовой системы, заявил РИА Новости евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер. "Предполагаемая конфискация российских активов повлечёт огромные негативные последствия для всей европейской финансовой системы. Санкции против России - одна из ключевых причин индустриального упадка Европы. Полный отказ от диалога с Россией продолжает ослаблять международные позиции Европы. Как же тогда объяснить такую линию поведения?" - сказал он. По мнению Картайзера, подавляющее большинство Европейского парламента поддержит такое решение поскольку, "как и большинство европейских правительств, европарламент утратил чувство ответственности". "Только небольшая группа депутатов продолжит защищать принцип неприкосновенности суверенных активов третьего государства. К сожалению, Европа дорого заплатит за этот новый дрейф в сторону фанатизма", - заключил собеседник агентства. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все ещё отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.

