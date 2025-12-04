https://1prime.ru/20251204/facetime-865197243.html

Роскомнадзор ввел ограничения в отношении FaceTime

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Роскомнадзор вводит ограничения в отношении встроенного сервиса видеосвязи от Apple – FaceTime, который используется для организации и проведения террористических действий на территории РФ, заявили РИА Новости в ведомстве. "По данным правоохранительных органов, сервис FaceTime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан", - заявили там. "В связи с этим Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении Facetime", - добавили в ведомстве.

