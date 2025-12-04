https://1prime.ru/20251204/farery-865203994.html

Захарова рассказала об ответе на меры против российских рыбаков на Фарерах

Захарова рассказала об ответе на меры против российских рыбаков на Фарерах - 04.12.2025, ПРАЙМ

Захарова рассказала об ответе на меры против российских рыбаков на Фарерах

Россия вынуждена рассмотреть принятие адекватных ответных мер в случае введения Фарерскими островами (автономная территория Королевства Дания) ограничений для... | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T14:22+0300

2025-12-04T14:22+0300

2025-12-04T14:55+0300

россия

бизнес

норвегия

мария захарова

мид рф

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/63/842946370_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_75bf64f9135bcd184d5f32399d3e2208.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия вынуждена рассмотреть принятие адекватных ответных мер в случае введения Фарерскими островами (автономная территория Королевства Дания) ограничений для российских рыбаков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Новые недружественные действия автономии ставят под вопрос приверженность фарерской стороны соглашению о взаимных отношениях в области рыболовства между СССР и Фарерскими островами от 27 ноября 1977 года, потому что они подрывают перспективы двустороннего рыбохозяйственного сотрудничества и вынуждают российскую сторону рассмотреть вопрос введения адекватных ответных мер", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что во вторник парламент автономии одобрил поправки в местное законодательство, которые создают правовую основу для расширения участия Фарерских островов в антироссийских санкциях Европейского союза. По ее словам, новые поправки приняты с целью "юридического обоснования запрета на промысел в акватории Фарерских островов и захода в порты архипелага для судов российских рыбопромышленных компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд"."Упомянутый шаг носит беспрецедентный характер, он был принят под абсурдным предлогом якобы причастности российских рыболовных судов к неким гибридным операциям. Не знаю, наверное, какой-то заговор рыб они разоблачили. При этом официальных претензий или подтверждений этих беспочвенных обвинений, фарерской стороной предъявлено не было", - заключила Захарова."До сих пор мы сознательно воздерживались от принятия контрмер в ответ на реализованный Торсхавном комплекс антироссийских шагов, и делали это исходя из заинтересованности в сохранении конструктивных связей в сфере рыболовства", - напомнила она.В августе СМИ писали, что в парламенте Фарерских островов на рассмотрении находится законопроект о введении ограничительных мер для российских рыбопромышленных компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд" по аналогии Европейского союза и Норвегии, которые, в свою очередь, ввели ограничения из-за подозрений в шпионаже. Позже источник в отрасли сообщал РИА Новости, что введение ограничений Фарерскими островами для российских рыбопромышленников повлечет ответные меры: Россия будет вынуждена закрыть доступ к своему рынку.

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, норвегия, мария захарова, мид рф, в мире