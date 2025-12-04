Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова рассказала об ответе на меры против российских рыбаков на Фарерах - 04.12.2025, ПРАЙМ
Захарова рассказала об ответе на меры против российских рыбаков на Фарерах
2025-12-04T14:22+0300
2025-12-04T14:55+0300
россия
бизнес
норвегия
мария захарова
мид рф
в мире
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия вынуждена рассмотреть принятие адекватных ответных мер в случае введения Фарерскими островами (автономная территория Королевства Дания) ограничений для российских рыбаков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Новые недружественные действия автономии ставят под вопрос приверженность фарерской стороны соглашению о взаимных отношениях в области рыболовства между СССР и Фарерскими островами от 27 ноября 1977 года, потому что они подрывают перспективы двустороннего рыбохозяйственного сотрудничества и вынуждают российскую сторону рассмотреть вопрос введения адекватных ответных мер", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что во вторник парламент автономии одобрил поправки в местное законодательство, которые создают правовую основу для расширения участия Фарерских островов в антироссийских санкциях Европейского союза. По ее словам, новые поправки приняты с целью "юридического обоснования запрета на промысел в акватории Фарерских островов и захода в порты архипелага для судов российских рыбопромышленных компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд"."Упомянутый шаг носит беспрецедентный характер, он был принят под абсурдным предлогом якобы причастности российских рыболовных судов к неким гибридным операциям. Не знаю, наверное, какой-то заговор рыб они разоблачили. При этом официальных претензий или подтверждений этих беспочвенных обвинений, фарерской стороной предъявлено не было", - заключила Захарова."До сих пор мы сознательно воздерживались от принятия контрмер в ответ на реализованный Торсхавном комплекс антироссийских шагов, и делали это исходя из заинтересованности в сохранении конструктивных связей в сфере рыболовства", - напомнила она.В августе СМИ писали, что в парламенте Фарерских островов на рассмотрении находится законопроект о введении ограничительных мер для российских рыбопромышленных компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд" по аналогии Европейского союза и Норвегии, которые, в свою очередь, ввели ограничения из-за подозрений в шпионаже. Позже источник в отрасли сообщал РИА Новости, что введение ограничений Фарерскими островами для российских рыбопромышленников повлечет ответные меры: Россия будет вынуждена закрыть доступ к своему рынку.
россия, бизнес, норвегия, мария захарова, мид рф, в мире
РОССИЯ, Бизнес, НОРВЕГИЯ, Мария Захарова, МИД РФ, В мире
14:22 04.12.2025 (обновлено: 14:55 04.12.2025)
 
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия вынуждена рассмотреть принятие адекватных ответных мер в случае введения Фарерскими островами (автономная территория Королевства Дания) ограничений для российских рыбаков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Новые недружественные действия автономии ставят под вопрос приверженность фарерской стороны соглашению о взаимных отношениях в области рыболовства между СССР и Фарерскими островами от 27 ноября 1977 года, потому что они подрывают перспективы двустороннего рыбохозяйственного сотрудничества и вынуждают российскую сторону рассмотреть вопрос введения адекватных ответных мер", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что во вторник парламент автономии одобрил поправки в местное законодательство, которые создают правовую основу для расширения участия Фарерских островов в антироссийских санкциях Европейского союза. По ее словам, новые поправки приняты с целью "юридического обоснования запрета на промысел в акватории Фарерских островов и захода в порты архипелага для судов российских рыбопромышленных компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд".
"Упомянутый шаг носит беспрецедентный характер, он был принят под абсурдным предлогом якобы причастности российских рыболовных судов к неким гибридным операциям. Не знаю, наверное, какой-то заговор рыб они разоблачили. При этом официальных претензий или подтверждений этих беспочвенных обвинений, фарерской стороной предъявлено не было", - заключила Захарова.
"До сих пор мы сознательно воздерживались от принятия контрмер в ответ на реализованный Торсхавном комплекс антироссийских шагов, и делали это исходя из заинтересованности в сохранении конструктивных связей в сфере рыболовства", - напомнила она.
В августе СМИ писали, что в парламенте Фарерских островов на рассмотрении находится законопроект о введении ограничительных мер для российских рыбопромышленных компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд" по аналогии Европейского союза и Норвегии, которые, в свою очередь, ввели ограничения из-за подозрений в шпионаже. Позже источник в отрасли сообщал РИА Новости, что введение ограничений Фарерскими островами для российских рыбопромышленников повлечет ответные меры: Россия будет вынуждена закрыть доступ к своему рынку.
 
