2025-12-04T18:19+0300
2025-12-04T18:19+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предостережение производителю картона и гофроупаковки из вторичного сырья SFT Group после высказываний топ-менеджера компании о повышении цен на упаковку в СМИ, сообщило ведомство. "ФАС выдала предостережение SFT Group. Председатель совета директоров компании через СМИ заявил, что производители упаковочной бумаги должны поднять цены на 10%", - говорится в сообщении. "Подобные заявления должностных лиц могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка, что может привести к нарушению требований части 1 статьи 11.1 Закона о защите конкуренции", - добавляется там. В службе напомнили, что согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, которые могут привести к установлению или поддержанию цен, запрещены антимонопольным законодательством. Подчеркивается, что при обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными компаниями ведомство незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования. SFT Group - один из лидеров в производстве картонов и гофроупаковки из вторичного сырья в России.
2025
18:19 04.12.2025
 
ФАС выдала предостережение производителю картона SFT Group

ФАС выдала предостережение производителю картона SFT Group за побуждение к росту цен

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Здание Федеральной антимонопольной службы России . Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Стенд компании Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
ФАС подготовила приказ о тарифах "Транснефти" на следующий год
Вчера, 21:27
 
БизнесРОССИЯ
 
 
