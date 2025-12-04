https://1prime.ru/20251204/fas-865218895.html
ФАС выдала предостережение производителю картона SFT Group
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предостережение производителю картона и гофроупаковки из вторичного сырья SFT Group после высказываний топ-менеджера компании о повышении цен на упаковку в СМИ, сообщило ведомство. "ФАС выдала предостережение SFT Group. Председатель совета директоров компании через СМИ заявил, что производители упаковочной бумаги должны поднять цены на 10%", - говорится в сообщении. "Подобные заявления должностных лиц могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка, что может привести к нарушению требований части 1 статьи 11.1 Закона о защите конкуренции", - добавляется там. В службе напомнили, что согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, которые могут привести к установлению или поддержанию цен, запрещены антимонопольным законодательством. Подчеркивается, что при обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными компаниями ведомство незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования. SFT Group - один из лидеров в производстве картонов и гофроупаковки из вторичного сырья в России.
