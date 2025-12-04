https://1prime.ru/20251204/fesco-865220105.html

Fesco за десять месяцев увеличила перевозки в Индию и ОАЭ на 11%

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco в рамках морской линии из Новороссийска в порты Индии и ОАЭ за 10 месяцев нарастила перевозки на 11% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - более чем до 14 тысяч TEU, рассказали РИА Новости в компании. "За 10 месяцев этого года в рамках морской линии FIL-W (Fesco Indian Line West - ред.), соединяющей Новороссийск с портами Индии и ОАЭ, Fesco перевезла более 14 тысяч TEU, что на 11% больше аналогичного периода 2024 года", — сообщили в компании. В Fesco отметили, что основными грузами импорта являются продукты питания, строительные материалы, фармацевтика; экспорта — грузы лесопромышленного комплекса, продукция целлюлозно-бумажного производства. Суда группы в рамках сервиса Fesco Indian Line West доставляют разные грузы по маршруту Новороссийск — Нава-Шева — Мундра — Джебель-Али и в обратном направлении. Примерное транзитное время на маршруте Индия — ОАЭ — Новороссийск составляет 18-25 дней. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Компания оперирует собственными терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде.

