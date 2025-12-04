Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Fesco за десять месяцев увеличила перевозки в Индию и ОАЭ на 11% - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251204/fesco-865220105.html
Fesco за десять месяцев увеличила перевозки в Индию и ОАЭ на 11%
Fesco за десять месяцев увеличила перевозки в Индию и ОАЭ на 11% - 04.12.2025, ПРАЙМ
Fesco за десять месяцев увеличила перевозки в Индию и ОАЭ на 11%
Транспортная группа Fesco в рамках морской линии из Новороссийска в порты Индии и ОАЭ за 10 месяцев нарастила перевозки на 11% по отношению к аналогичному... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T18:38+0300
2025-12-04T18:38+0300
бизнес
россия
новороссийск
индия
оаэ
fesco
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75747/40/757474015_0:63:600:401_1920x0_80_0_0_3c97d94979327706b214d17ae69bf486.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco в рамках морской линии из Новороссийска в порты Индии и ОАЭ за 10 месяцев нарастила перевозки на 11% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - более чем до 14 тысяч TEU, рассказали РИА Новости в компании. "За 10 месяцев этого года в рамках морской линии FIL-W (Fesco Indian Line West - ред.), соединяющей Новороссийск с портами Индии и ОАЭ, Fesco перевезла более 14 тысяч TEU, что на 11% больше аналогичного периода 2024 года", — сообщили в компании. В Fesco отметили, что основными грузами импорта являются продукты питания, строительные материалы, фармацевтика; экспорта — грузы лесопромышленного комплекса, продукция целлюлозно-бумажного производства. Суда группы в рамках сервиса Fesco Indian Line West доставляют разные грузы по маршруту Новороссийск — Нава-Шева — Мундра — Джебель-Али и в обратном направлении. Примерное транзитное время на маршруте Индия — ОАЭ — Новороссийск составляет 18-25 дней. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Компания оперирует собственными терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде.
https://1prime.ru/20251012/ekspert-863421970.html
новороссийск
индия
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75747/40/757474015_0:7:600:457_1920x0_80_0_0_8cdcde29a1a9a2bfca14c159b50ca34c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, новороссийск, индия, оаэ, fesco
Бизнес, РОССИЯ, НОВОРОССИЙСК, ИНДИЯ, ОАЭ, FESCO
18:38 04.12.2025
 
Fesco за десять месяцев увеличила перевозки в Индию и ОАЭ на 11%

Fesco за десять месяцев нарастила перевозки из Новороссийска в Индию и ОАЭ на 11%

FESCO
FESCO
FESCO. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco в рамках морской линии из Новороссийска в порты Индии и ОАЭ за 10 месяцев нарастила перевозки на 11% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - более чем до 14 тысяч TEU, рассказали РИА Новости в компании.
"За 10 месяцев этого года в рамках морской линии FIL-W (Fesco Indian Line West - ред.), соединяющей Новороссийск с портами Индии и ОАЭ, Fesco перевезла более 14 тысяч TEU, что на 11% больше аналогичного периода 2024 года", — сообщили в компании.
В Fesco отметили, что основными грузами импорта являются продукты питания, строительные материалы, фармацевтика; экспорта — грузы лесопромышленного комплекса, продукция целлюлозно-бумажного производства.
Суда группы в рамках сервиса Fesco Indian Line West доставляют разные грузы по маршруту Новороссийск — Нава-Шева — Мундра — Джебель-Али и в обратном направлении. Примерное транзитное время на маршруте Индия — ОАЭ — Новороссийск составляет 18-25 дней.
Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Компания оперирует собственными терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде.
Эксперт оценил влияние портового сбора Китая на морские перевозки США
12 октября, 07:33
 
БизнесРОССИЯНОВОРОССИЙСКИНДИЯОАЭFESCO
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала