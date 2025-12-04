https://1prime.ru/20251204/frukty-865206116.html

Лут рассказала, сколько тропических фруктов импортирует Россия

Лут рассказала, сколько тропических фруктов импортирует Россия - 04.12.2025, ПРАЙМ

Лут рассказала, сколько тропических фруктов импортирует Россия

04.12.2025

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – ПРАЙМ. Россия импортирует порядка 4 миллионов тонн тропических фруктов и плодов в год, при этом доля поставок из Индии пока небольшая, рассказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. Выступление министра сельского хозяйства РФ состоялось на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). "Второе, наверное, крупное направление – это тропические плоды. Россия в год импортирует порядка 4 миллионов тонн тропических фруктов и плодов. И пока у нас доля Индии в наших поставках занимает небольшую долю", - сказала она. При этом Индия является важным поставщиком риса в Россию. "Я хочу отметить, что Индия является крупнейшим поставщиком риса на территории России, нишевого риса. Россия тоже производит рис, но другой. И Индия поставляет рис басмати уже долгое время, наш надежный партнер. Здесь у нас тоже идет увеличение потребления по этому направлению", - уточнила она. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.

