https://1prime.ru/20251204/gaz-865194184.html

Цены на газ в Европе снизились до 336 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе снизились до 336 долларов за тысячу кубометров - 04.12.2025, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе снизились до 336 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов четверга снижаются на 1,2% к расчетной цене среды примерно до 336 долларов за тысячу кубометров, следует из данных | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T10:51+0300

2025-12-04T10:51+0300

2025-12-04T10:51+0300

энергетика

газ

торги

европа

нидерланды

ice

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859692654_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_7204cd4276a2c52058de2e479d6366d4.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов четверга снижаются на 1,2% к расчетной цене среды примерно до 336 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 336,8 доллара (-0,9%). А по состоянию на 10.20 мск их стоимость составляет 335,8 доллара (-1,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 340 доллара за тысячу кубометров. На первых торгах зимы эти цены впервые с 11 июля 2024 года опустились ниже круглой отметки в 340 долларов, после чего начинают постепенно смещаться к 335 долларам. При этом в прошлый осенне-зимний период, в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя же за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, торги, европа, нидерланды, ice