https://1prime.ru/20251204/gazprom-865222413.html
"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд поставок газа в Китай
"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд поставок газа в Китай - 04.12.2025, ПРАЙМ
"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд поставок газа в Китай
"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T21:12+0300
2025-12-04T21:12+0300
2025-12-04T21:12+0300
энергетика
газ
китай
якутия
ковыктинское месторождение
газпром
сила сибири
cnpc
газопровод "сила сибири"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865222257_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e8fb3efcdb0f7f7649122b9fdb6c03da.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. "Газпром" третий день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. "Газпром" третий день подряд обновляет исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Новый рекорд зафиксирован 3 декабря. Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC. "Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Проектная мощность газопровода – 38 миллиардов кубометров в год. "Газпром" и CNPC в начале сентября договорились об увеличении поставок по газопроводу с 38 до 44 миллиардов кубометров в год.
https://1prime.ru/20251203/gazprom-865174612.html
китай
якутия
ковыктинское месторождение
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865222257_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5ee92df99af0089f38dd56a7540bc5e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, китай, якутия, ковыктинское месторождение, газпром, сила сибири, cnpc, газопровод "сила сибири"
Энергетика, Газ, КИТАЙ, ЯКУТИЯ, Ковыктинское месторождение, Газпром, Сила Сибири, CNPC, Газопровод "Сила Сибири"
"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд поставок газа в Китай
"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири"