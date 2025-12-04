https://1prime.ru/20251204/gazprom-865222413.html

"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд поставок газа в Китай

2025-12-04T21:12+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865222257_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e8fb3efcdb0f7f7649122b9fdb6c03da.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. "Газпром" третий день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. "Газпром" третий день подряд обновляет исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Новый рекорд зафиксирован 3 декабря. Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC. "Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Проектная мощность газопровода – 38 миллиардов кубометров в год. "Газпром" и CNPC в начале сентября договорились об увеличении поставок по газопроводу с 38 до 44 миллиардов кубометров в год.

2025

