"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд поставок газа в Китай - 04.12.2025, ПРАЙМ
"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд поставок газа в Китай
2025-12-04T21:12+0300
21:12 04.12.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. "Газпром" третий день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания.
"Газпром" третий день подряд обновляет исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Новый рекорд зафиксирован 3 декабря.
Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC.
"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
Проектная мощность газопровода – 38 миллиардов кубометров в год. "Газпром" и CNPC в начале сентября договорились об увеличении поставок по газопроводу с 38 до 44 миллиардов кубометров в год.
Стенд компании Газпром нефть - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
"Газпром нефть" увеличила объем размещения облигаций до 50 млрд рублей
ЭнергетикаГазКИТАЙЯКУТИЯКовыктинское месторождениеГазпромСила СибириCNPCГазопровод "Сила Сибири"
 
 
