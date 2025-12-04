https://1prime.ru/20251204/germaniya-865193181.html
Путин прокомментировал ситуацию в немецкой экономике
2025-12-04T10:28+0300
экономика
россия
газ
германия
индия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863155709_0:0:3035:1708_1920x0_80_0_0_5704c9b707d912db81f333f92c772f39.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рецессия в Германии очевидна, заявил президент России Владимир Путин. "Рецессия в Германии очевидна", - сказал Путин в интервью каналу India Today. Путин 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам.
