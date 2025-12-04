Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин прокомментировал ситуацию в немецкой экономике
Путин прокомментировал ситуацию в немецкой экономике
2025-12-04T10:28+0300
экономика
россия
газ
германия
индия
владимир путин
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рецессия в Германии очевидна, заявил президент России Владимир Путин. "Рецессия в Германии очевидна", - сказал Путин в интервью каналу India Today. Путин 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам.
россия, газ, германия, индия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Газ, ГЕРМАНИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин
10:28 04.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рецессия в Германии очевидна, заявил президент России Владимир Путин.
"Рецессия в Германии очевидна", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Путин 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам.
 
