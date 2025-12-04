https://1prime.ru/20251204/ges-865223990.html

Правительство установило полную либерализацию цен ГЭС на Дальнем Востоке

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Кабмин РФ установил полную либерализацию цен, то есть увеличение доли свободной продажи электроэнергии и мощности гидроэлектростанций (ГЭС), на Дальнем Востоке с 2030 года, при этом поэтапная либерализация начнётся уже со следующего года - на 22%, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации. С 2026 года либерализация для определения объемов поставки электрической энергии и мощности составит 22%, с 2027 года - 40%, с 2028 года - 60%, с 2029 года - 80% и с 2030 года - 100%. Ранее в ноябре замминистра энергетики Петр Конюшенко подтверждал РИА Новости, что либерализация цен ГЭС на Дальнем Востоке составит 22% начиная с 2026 года. Это необходимо, чтобы эти денежные средства направить на строительство энергетических объектов силами "Русгидро", отмечал он. Также в ноябре кабмин сообщал, что правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики России обсуждала механизмы поэтапного увеличения доли продажи электроэнергии и мощности гидроэлектростанциями на оптовом рынке Дальнего Востока по свободным (нерегулируемым) ценам. Была предложена модель постепенного увеличения доли такой продажи до 2030 года с направлением дополнительных средств, полученных в результате продажи электроэнергии, на финансирование инвестиционных проектов по развитию электроэнергетической инфраструктуры. Как ранее писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, в качестве одной из мер финансовой поддержки "Русгидро" президент РФ Владимир Путин одобрил решение ускорить либерализацию цен на Дальнем Востоке. По планам доля свободной продажи электроэнергии и мощности дальневосточных ГЭС должна была вырасти с 2,5% до 100% уже в 2026 году. Это должно было сформировать для "Русгидро" дополнительные доходы на рынке на сутки вперед. Эффект оценивался в 141,2 миллиарда рублей, отмечала газета.

