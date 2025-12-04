Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минфина США рассказал подробности звонка Трампа европейским лидерам - 04.12.2025
Глава Минфина США рассказал подробности звонка Трампа европейским лидерам
Глава Минфина США рассказал подробности звонка Трампа европейским лидерам
ВАШИНГТОН, 4 дек - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент рассказал подробности звонка президента США Дональда Трампа европейским лидерам сразу после возвращения с саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. "Мы совершили поездку на Аляску. Мы сделали перелёт туда и обратно за один день и вернулись. Остальные члены кабинета — секретарь (Марко) Рубио, секретарь (Говард) Лютник и я — были полностью вымотаны. Мы приземляемся на базе Эндрюс, а президент говорит: "О, в Европе уже утро". Думаю, мы провели около 20 часов в воздухе и в Аляске. И он говорит: "давайте начнём звонить и позвоним европейским лидерам". Так что мы просто сидели на взлётной полосе ещё два часа, пока он звонил", - сказал Бессент в интервью Fox News. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. После саммита Трамп, по сообщению портала Axios, провел длинный и непростой разговор с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.
Глава Минфина США рассказал подробности звонка Трампа европейским лидерам

ВАШИНГТОН, 4 дек - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент рассказал подробности звонка президента США Дональда Трампа европейским лидерам сразу после возвращения с саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.
"Мы совершили поездку на Аляску. Мы сделали перелёт туда и обратно за один день и вернулись. Остальные члены кабинета — секретарь (Марко) Рубио, секретарь (Говард) Лютник и я — были полностью вымотаны. Мы приземляемся на базе Эндрюс, а президент говорит: "О, в Европе уже утро". Думаю, мы провели около 20 часов в воздухе и в Аляске. И он говорит: "давайте начнём звонить и позвоним европейским лидерам". Так что мы просто сидели на взлётной полосе ещё два часа, пока он звонил", - сказал Бессент в интервью Fox News.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
После саммита Трамп, по сообщению портала Axios, провел длинный и непростой разговор с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.
 
