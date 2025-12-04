https://1prime.ru/20251204/glava-865187131.html

Глава Минфина США рассказал подробности звонка Трампа европейским лидерам

Глава Минфина США рассказал подробности звонка Трампа европейским лидерам - 04.12.2025, ПРАЙМ

Глава Минфина США рассказал подробности звонка Трампа европейским лидерам

Глава минфина США Скотт Бессент рассказал подробности звонка президента США Дональда Трампа европейским лидерам сразу после возвращения с саммита с президентом... | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T05:48+0300

2025-12-04T05:48+0300

2025-12-04T05:48+0300

экономика

мировая экономика

аляска

сша

рф

дональд трамп

скотт бессент

владимир путин

минфин сша

fox news

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865187131.jpg?1764816529

ВАШИНГТОН, 4 дек - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент рассказал подробности звонка президента США Дональда Трампа европейским лидерам сразу после возвращения с саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. "Мы совершили поездку на Аляску. Мы сделали перелёт туда и обратно за один день и вернулись. Остальные члены кабинета — секретарь (Марко) Рубио, секретарь (Говард) Лютник и я — были полностью вымотаны. Мы приземляемся на базе Эндрюс, а президент говорит: "О, в Европе уже утро". Думаю, мы провели около 20 часов в воздухе и в Аляске. И он говорит: "давайте начнём звонить и позвоним европейским лидерам". Так что мы просто сидели на взлётной полосе ещё два часа, пока он звонил", - сказал Бессент в интервью Fox News. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. После саммита Трамп, по сообщению портала Axios, провел длинный и непростой разговор с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.

аляска

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, аляска, сша, рф, дональд трамп, скотт бессент, владимир путин, минфин сша, fox news