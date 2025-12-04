https://1prime.ru/20251204/glava-865187131.html
Глава Минфина США рассказал подробности звонка Трампа европейским лидерам
Глава Минфина США рассказал подробности звонка Трампа европейским лидерам
экономика
мировая экономика
аляска
сша
рф
дональд трамп
скотт бессент
владимир путин
минфин сша
fox news
ВАШИНГТОН, 4 дек - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент рассказал подробности звонка президента США Дональда Трампа европейским лидерам сразу после возвращения с саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.
"Мы совершили поездку на Аляску. Мы сделали перелёт туда и обратно за один день и вернулись. Остальные члены кабинета — секретарь (Марко) Рубио, секретарь (Говард) Лютник и я — были полностью вымотаны. Мы приземляемся на базе Эндрюс, а президент говорит: "О, в Европе уже утро". Думаю, мы провели около 20 часов в воздухе и в Аляске. И он говорит: "давайте начнём звонить и позвоним европейским лидерам". Так что мы просто сидели на взлётной полосе ещё два часа, пока он звонил", - сказал Бессент в интервью Fox News.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
После саммита Трамп, по сообщению портала Axios, провел длинный и непростой разговор с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.
