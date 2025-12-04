Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-замминистра транспорта Хабаровского края получил 8,5 года колонии - 04.12.2025, ПРАЙМ
Экс-замминистра транспорта Хабаровского края получил 8,5 года колонии
ХАБАРОВСК, 4 дек - ПРАЙМ. Бывший заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края осужден на 8,5 лет колонии строгого режима за взятки на 29 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона в четверг. Как сообщает краевая прокуратура, речь идет о Денисе Пронкине. С 2021 по 2023 годы чиновник и руководитель КГКУ "Хабаровскуправтодор" получили от исполнительного директора коммерческой организации Бориса Голдгамера часть незаконного вознаграждения в виде денег и оказания услуг имущественного характера. По данным СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, замминистра получил более 29 миллионов рублей и 47 тысяч рублей в виде незаконного оказания услуг. Взятка предназначалась за обеспечение победы компании в конкурсных процедурах и заключение госконтрактов на ремонт автодорог в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Всего должностные лица намеревались получить 57 миллионов рублей, но были задержаны при передаче очередной суммы взятки. "Суд приговорил Пронкина к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 114 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, на два года. Голдгамеру назначено наказание в виде штрафа в размере 2,2 миллиона рублей", - сообщает надзорное ведомство в релизе. Дело рассматривал Центральный районный суд Хабаровска. В зависимости от роли и степени участия соучастники признаны виновными по части 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и части 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Следственное управление региона также сообщает, что наложен арест на жилые и нежилые помещения фигурантов, а также их транспортные средства. Отмечается, что производство по уголовному делу в отношении руководителя КГКУ "Хабаровскуправтодор" в настоящее время приостановлено, о причинах не уточняется.
ПРАЙМ
Бизнес, Экономика, Общество , Хабаровский край, РФ, Хабаровск
06:00 04.12.2025
 
ХАБАРОВСК, 4 дек - ПРАЙМ. Бывший заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края осужден на 8,5 лет колонии строгого режима за взятки на 29 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона в четверг.
Как сообщает краевая прокуратура, речь идет о Денисе Пронкине. С 2021 по 2023 годы чиновник и руководитель КГКУ "Хабаровскуправтодор" получили от исполнительного директора коммерческой организации Бориса Голдгамера часть незаконного вознаграждения в виде денег и оказания услуг имущественного характера. По данным СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, замминистра получил более 29 миллионов рублей и 47 тысяч рублей в виде незаконного оказания услуг. Взятка предназначалась за обеспечение победы компании в конкурсных процедурах и заключение госконтрактов на ремонт автодорог в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Всего должностные лица намеревались получить 57 миллионов рублей, но были задержаны при передаче очередной суммы взятки.
"Суд приговорил Пронкина к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 114 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, на два года. Голдгамеру назначено наказание в виде штрафа в размере 2,2 миллиона рублей", - сообщает надзорное ведомство в релизе.
Дело рассматривал Центральный районный суд Хабаровска. В зависимости от роли и степени участия соучастники признаны виновными по части 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и части 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
Следственное управление региона также сообщает, что наложен арест на жилые и нежилые помещения фигурантов, а также их транспортные средства.
Отмечается, что производство по уголовному делу в отношении руководителя КГКУ "Хабаровскуправтодор" в настоящее время приостановлено, о причинах не уточняется.
 
