Госдеп одобрил возможную продажу авиационно-ударного оружия Канаде - 04.12.2025
Госдеп одобрил возможную продажу авиационно-ударного оружия Канаде
2025-12-04T23:51+0300
2025-12-04T23:51+0300
экономика
мировая экономика
канада
сша
ВАШИНГТОН, 4 дек - ПРАЙМ. Госдеп одобрил возможную продажу авиационно-ударного оружия и сопутствующего оборудования Канаде на почти 2,7 миллиарда долларов, заявил в четверг Пентагон. "Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Канады оружия воздушного нападения и сопутствующего оборудования на сумму 2,68 миллиарда долларов", - говорится в заявлении. Поставки будут включать до 100 авиабомб GBU-39, до 100 бомб с инертным снаряжением MK-82; до 220 бомб BLU-117 общего назначения и многое другое оружие, отметили в ведомстве.
канада
сша
мировая экономика, канада, сша
Экономика, Мировая экономика, КАНАДА, США
23:51 04.12.2025
 
Госдеп одобрил возможную продажу авиационно-ударного оружия Канаде

Госдеп одобрил возможную продажу Канаде авиационно-ударного оружия на $2,7 млрд

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© Фото : U.S. State Department
ВАШИНГТОН, 4 дек - ПРАЙМ. Госдеп одобрил возможную продажу авиационно-ударного оружия и сопутствующего оборудования Канаде на почти 2,7 миллиарда долларов, заявил в четверг Пентагон.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Канады оружия воздушного нападения и сопутствующего оборудования на сумму 2,68 миллиарда долларов", - говорится в заявлении.
Поставки будут включать до 100 авиабомб GBU-39, до 100 бомб с инертным снаряжением MK-82; до 220 бомб BLU-117 общего назначения и многое другое оружие, отметили в ведомстве.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
США направят в ДРК и Руанду компании для добычи редкоземельных ресурсов
Вчера, 22:26
 
ЭкономикаМировая экономикаКАНАДАСША
 
 
