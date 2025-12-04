Госдеп одобрил возможную продажу авиационно-ударного оружия Канаде

https://1prime.ru/20251204/gosdep-865227863.html
Госдеп одобрил возможную продажу авиационно-ударного оружия и сопутствующего оборудования Канаде на почти 2,7 миллиарда долларов, заявил в четверг Пентагон.
ВАШИНГТОН, 4 дек - ПРАЙМ. Госдеп одобрил возможную продажу авиационно-ударного оружия и сопутствующего оборудования Канаде на почти 2,7 миллиарда долларов, заявил в четверг Пентагон. "Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Канады оружия воздушного нападения и сопутствующего оборудования на сумму 2,68 миллиарда долларов", - говорится в заявлении. Поставки будут включать до 100 авиабомб GBU-39, до 100 бомб с инертным снаряжением MK-82; до 220 бомб BLU-117 общего назначения и многое другое оружие, отметили в ведомстве.
