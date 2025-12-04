https://1prime.ru/20251204/gosduma-865182902.html
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия" предложили выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам России перед новогодними праздниками.
Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях" будет внесен в Госдуму в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.
"Законопроектом предлагается установить ежегодную доплату к страховой пенсии по старости в размере страховой пенсии по старости соответствующего лица, но не ниже 1,5 величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации на соответствующий год", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что 13-ю пенсию предлагается выплачивать к концу декабря, чтобы у пенсионеров появились дополнительные деньги на празднование Нового года и покупку подарков своим близким.
По его словам, такая доплата должна быть не ниже 1,5 величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России.
"В 2025 году это около 22,8 тысяч рублей. Принятие фракционного законопроекта может стать ярким примером реализации государственной политики, направленной на улучшение качества жизни граждан преклонного возраста", – считает политик.
Миронов напомнил, что партия "Справедливая Россия" давно настаивает на этой выплате, и СР первые в Госдуме предложили ввести такую доплату.
