Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251204/gosduma-865182902.html
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом - 04.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом
Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия" предложили выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам России перед новогодними праздниками. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T00:22+0300
2025-12-04T00:22+0300
экономика
россия
общество
сергей миронов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865182902.jpg?1764796952
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия" предложили выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам России перед новогодними праздниками. Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях" будет внесен в Госдуму в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. "Законопроектом предлагается установить ежегодную доплату к страховой пенсии по старости в размере страховой пенсии по старости соответствующего лица, но не ниже 1,5 величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации на соответствующий год", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что 13-ю пенсию предлагается выплачивать к концу декабря, чтобы у пенсионеров появились дополнительные деньги на празднование Нового года и покупку подарков своим близким. По его словам, такая доплата должна быть не ниже 1,5 величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России. "В 2025 году это около 22,8 тысяч рублей. Принятие фракционного законопроекта может стать ярким примером реализации государственной политики, направленной на улучшение качества жизни граждан преклонного возраста", – считает политик. Миронов напомнил, что партия "Справедливая Россия" давно настаивает на этой выплате, и СР первые в Госдуме предложили ввести такую доплату.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , сергей миронов, госдума
Экономика, РОССИЯ, Общество , Сергей Миронов, Госдума
00:22 04.12.2025
 
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом

Депутаты от СР предложили выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам перед Новым годом

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия" предложили выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам России перед новогодними праздниками.
Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях" будет внесен в Госдуму в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.
"Законопроектом предлагается установить ежегодную доплату к страховой пенсии по старости в размере страховой пенсии по старости соответствующего лица, но не ниже 1,5 величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации на соответствующий год", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что 13-ю пенсию предлагается выплачивать к концу декабря, чтобы у пенсионеров появились дополнительные деньги на празднование Нового года и покупку подарков своим близким.
По его словам, такая доплата должна быть не ниже 1,5 величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России.
"В 2025 году это около 22,8 тысяч рублей. Принятие фракционного законопроекта может стать ярким примером реализации государственной политики, направленной на улучшение качества жизни граждан преклонного возраста", – считает политик.
Миронов напомнил, что партия "Справедливая Россия" давно настаивает на этой выплате, и СР первые в Госдуме предложили ввести такую доплату.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоСергей МироновГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала