https://1prime.ru/20251204/gosduma-865182902.html

В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом

В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом - 04.12.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом

Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия" предложили выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам России перед новогодними праздниками. | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T00:22+0300

2025-12-04T00:22+0300

2025-12-04T00:22+0300

экономика

россия

общество

сергей миронов

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865182902.jpg?1764796952

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия" предложили выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам России перед новогодними праздниками. Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях" будет внесен в Госдуму в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. "Законопроектом предлагается установить ежегодную доплату к страховой пенсии по старости в размере страховой пенсии по старости соответствующего лица, но не ниже 1,5 величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации на соответствующий год", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что 13-ю пенсию предлагается выплачивать к концу декабря, чтобы у пенсионеров появились дополнительные деньги на празднование Нового года и покупку подарков своим близким. По его словам, такая доплата должна быть не ниже 1,5 величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России. "В 2025 году это около 22,8 тысяч рублей. Принятие фракционного законопроекта может стать ярким примером реализации государственной политики, направленной на улучшение качества жизни граждан преклонного возраста", – считает политик. Миронов напомнил, что партия "Справедливая Россия" давно настаивает на этой выплате, и СР первые в Госдуме предложили ввести такую доплату.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сергей миронов, госдума