ИИ заменяет каждому четвертому зумеру психолога в России - 04.12.2025
ИИ заменяет каждому четвертому зумеру психолога в России
2025-12-04T22:54+0300
2025-12-04T22:54+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) заменяет каждому четвертому зумеру от 18 до 24 лет в России услуги психолога и врача, а также уроки по иностранному языку, выяснили для РИА Новости аналитики "МТС Линк". "Молодая аудитория 18–24 лет чаще, чем остальные, открывает для себя и другие возможности ИИ: 29% таких респондентов пользуются ИИ-расшифровкой и саммаризацией сообщений и звонков, больше четверти прибегает к нейросетям для получения медицинских и психологических консультаций, столько же - для изучения иностранных языков", - говорится в исследовании, в котором приняла участие 1 тысяча россиян по всей стране. В целом, в повседневной жизни почти половина пользователей нейросетей используют их для анализа данных и генерации текстов. Тогда как более трети применяют ИИ в творчестве и развлечениях: создают музыку, видео, изображения и другой контент. Если же говорить про частоту применения ИИ в обычной жизни, то 46% используют его несколько раз в неделю или чаще. Тогда как 29% вообще не обращаются к таким технологиям вне работы. Отмечается, что каждый пятый респондент из тех, кто использует ИИ в работе, делает это по инициативе компании, а остальные внедряют нейросети в рабочие процессы самостоятельно. Так, чаще всего с подачи руководства ИИ используют в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах - 31%, а по своему усмотрению - в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах - 36%.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/66/832856684_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c7caed307836f1fd8e42f343069fe181.jpg
22:54 04.12.2025
 
ИИ заменяет каждому четвертому зумеру психолога в России

ИИ заменяет психолога и врача для каждого четвертого зумера в России

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Работа за ноутбуком. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) заменяет каждому четвертому зумеру от 18 до 24 лет в России услуги психолога и врача, а также уроки по иностранному языку, выяснили для РИА Новости аналитики "МТС Линк".
"Молодая аудитория 18–24 лет чаще, чем остальные, открывает для себя и другие возможности ИИ: 29% таких респондентов пользуются ИИ-расшифровкой и саммаризацией сообщений и звонков, больше четверти прибегает к нейросетям для получения медицинских и психологических консультаций, столько же - для изучения иностранных языков", - говорится в исследовании, в котором приняла участие 1 тысяча россиян по всей стране.
В целом, в повседневной жизни почти половина пользователей нейросетей используют их для анализа данных и генерации текстов. Тогда как более трети применяют ИИ в творчестве и развлечениях: создают музыку, видео, изображения и другой контент.
Если же говорить про частоту применения ИИ в обычной жизни, то 46% используют его несколько раз в неделю или чаще. Тогда как 29% вообще не обращаются к таким технологиям вне работы.
Отмечается, что каждый пятый респондент из тех, кто использует ИИ в работе, делает это по инициативе компании, а остальные внедряют нейросети в рабочие процессы самостоятельно.
Так, чаще всего с подачи руководства ИИ используют в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах - 31%, а по своему усмотрению - в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах - 36%.
