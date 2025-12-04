https://1prime.ru/20251204/import-865194499.html

Проект о продлении параллельного импорта готов к II и III чтению в Госдуме

Проект о продлении параллельного импорта готов к II и III чтению в Госдуме - 04.12.2025, ПРАЙМ

Проект о продлении параллельного импорта готов к II и III чтению в Госдуме

Комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять во втором и третьем чтении законопроект, продлевающий на 2026 год действие механизма... | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T10:57+0300

2025-12-04T10:57+0300

2025-12-04T10:57+0300

экономика

россия

финансы

рф

максим топилин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861615023_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8b2d04a5f9db3949941d57d48ff70ffa.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять во втором и третьем чтении законопроект, продлевающий на 2026 год действие механизма параллельного импорта. На рассмотрение Думы его планируется вынести 9 декабря. Документ разработан в целях продления на следующий год отдельных мер по снижению негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций. Он, в частности, обеспечивает продление действия механизма параллельного импорта на 2026 год. Этот механизм позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, владельца товарного знака или бренда. Он реализуется в России с мая 2022 года. Ранее правительству до конца 2025 года было предоставлено право утверждать перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы (механизм параллельного импорта). Законопроект продлевает это право кабмина еще на один год. "Продление действия механизма параллельного импорта позволит и в 2026 году минимизировать дефицит критически важных товаров, обеспечивая стабильность потребительского рынка и поддерживая функционирование ключевых отраслей промышленности", - считает председатель комитета Максим Топилин. А оперативное принятие правительством мер по снижению административной и финансовой нагрузки на бизнес, особенно в части разрешительной деятельности, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности и стимулированию деловой активности, полагает он. Законопроектом на 2026 год продлевается право правительства устанавливать особенности: оценки соответствия выпускаемой в обращение на территории РФ продукции требованиям техрегламентов; организации и осуществления видов государственного (муниципального) контроля; лицензирования, аккредитации, аттестации, госрегистрации, проведения квалификационных экзаменов, включения в реестр, а также иных разрешительных режимов; обращения лекарств и медицинских изделий. На следующий год продлевается также право кабмина принимать решения, предусматривающие вступление в силу нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и принимаемых в целях снижения негативных последствий введения в отношении России ограничительных мер экономического характера и повышения устойчивости развития экономики, в иные сроки, чем предусмотрены законом об обязательных требованиях в РФ.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, максим топилин, госдума