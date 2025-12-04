Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Компанию-владельца сети магазинов женской одежды Incity признали банкротом - 04.12.2025
Компанию-владельца сети магазинов женской одежды Incity признали банкротом
Компанию-владельца сети магазинов женской одежды Incity признали банкротом
2025-12-04T12:03+0300
2025-12-04T12:03+0300
МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО "Модный континент", владевшее сетью магазинов женской одежды Incity, и открыл в компании конкурсное производство, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Начальную процедуру банкротства - наблюдение - суд ввел в отношении должника в июне по заявлению индивидуального предпринимателя Дмитрия Зимина. Суд включил требования Зимина к ритейлеру в размере более 136 миллионов рублей в реестр требований кредиторов "Модного континента". В материалах суда уточняется, что права требования к АО "Модный континент" Зимин приобрел у банка "Финсервис", которому ритейлер задолжал по двум договорам кредитной линии 2023 и 2024 годов. Временным управляющим был утвержден Игорь Маслов, член ассоциации МСРО "Содействие". На сайте "Модного континента" ранее говорилось, что под его брендами Incity и Deseo работало 52 магазина, из них 14 - в Москве, торговые точки были также в Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и других российских городах, а также в Ереване. В конце июня газета "Ведомости" писала о закрытии всех магазинов сети. По данным "БИР-Аналитик", акционерами АО "Модный континент" являются восемь граждан России с общей долей более 70% (фамилии не раскрываются), кипрская United Capital Partners Selected Assets Limited (около 27%), гражданин Великобритании и еще два офшора.
12:03 04.12.2025
 
Компанию-владельца сети магазинов женской одежды Incity признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом владельца сети магазинов женской одежды Incity

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Статуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Статуя богини правосудия. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО "Модный континент", владевшее сетью магазинов женской одежды Incity, и открыл в компании конкурсное производство, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Начальную процедуру банкротства - наблюдение - суд ввел в отношении должника в июне по заявлению индивидуального предпринимателя Дмитрия Зимина. Суд включил требования Зимина к ритейлеру в размере более 136 миллионов рублей в реестр требований кредиторов "Модного континента".
В материалах суда уточняется, что права требования к АО "Модный континент" Зимин приобрел у банка "Финсервис", которому ритейлер задолжал по двум договорам кредитной линии 2023 и 2024 годов.
Временным управляющим был утвержден Игорь Маслов, член ассоциации МСРО "Содействие".
На сайте "Модного континента" ранее говорилось, что под его брендами Incity и Deseo работало 52 магазина, из них 14 - в Москве, торговые точки были также в Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и других российских городах, а также в Ереване. В конце июня газета "Ведомости" писала о закрытии всех магазинов сети.
По данным "БИР-Аналитик", акционерами АО "Модный континент" являются восемь граждан России с общей долей более 70% (фамилии не раскрываются), кипрская United Capital Partners Selected Assets Limited (около 27%), гражданин Великобритании и еще два офшора.
 
