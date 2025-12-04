Компанию-владельца сети магазинов женской одежды Incity признали банкротом

https://1prime.ru/20251204/incity--865198264.html
МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО "Модный континент", владевшее сетью магазинов женской одежды Incity, и открыл в компании конкурсное производство, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Начальную процедуру банкротства - наблюдение - суд ввел в отношении должника в июне по заявлению индивидуального предпринимателя Дмитрия Зимина. Суд включил требования Зимина к ритейлеру в размере более 136 миллионов рублей в реестр требований кредиторов "Модного континента". В материалах суда уточняется, что права требования к АО "Модный континент" Зимин приобрел у банка "Финсервис", которому ритейлер задолжал по двум договорам кредитной линии 2023 и 2024 годов. Временным управляющим был утвержден Игорь Маслов, член ассоциации МСРО "Содействие". На сайте "Модного континента" ранее говорилось, что под его брендами Incity и Deseo работало 52 магазина, из них 14 - в Москве, торговые точки были также в Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и других российских городах, а также в Ереване. В конце июня газета "Ведомости" писала о закрытии всех магазинов сети. По данным "БИР-Аналитик", акционерами АО "Модный континент" являются восемь граждан России с общей долей более 70% (фамилии не раскрываются), кипрская United Capital Partners Selected Assets Limited (около 27%), гражданин Великобритании и еще два офшора.
