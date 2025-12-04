https://1prime.ru/20251204/indija-865186028.html
Индия создаст полноценную систему ВКО при помощи С-400, заявил эксперт
Индия создаст полноценную систему ВКО при помощи С-400, заявил эксперт
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Индия создаст полноценную систему воздушно-космической обороны (ВКО) при помощи российских зенитных ракетных систем С-400, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Так он прокомментировал сообщение газеты The Times of India о желании Нью-Дели обсудить в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Индию 4-5 декабря вопрос о возможности приобретения пяти дополнительных полковых комплектов ЗРС С-400.
"Создание национальной системы воздушно-космической обороны - один из главных приоритетов Индии в оборонной сфере. С учетом того, как превосходно зарекомендовали себя в ходе недавнего вооруженного конфликта с Пакистаном уже имеющиеся у индийской армии С-400, сбившие шесть пакистанских боевых самолетов и полностью обнулившие дальнейшие военные планы Исламабада, понятен интерес Нью-Дели довести общее число "четырехсоток" до десяти полноценных полковых комплектов" - сказал Коротченко.
Он напомнил, что после завершения операции "Синдур" премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил одну из военных баз, где заявил, что С-400 является демонстрацией новых возможностей, которые получили Вооруженные Силы Индии после ввода в их боевой состав новейших российских систем ПВО большой дальности.
Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400 в октябре 2018 года на сумму 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции. Первый полковой комплект был получен в декабре 2021 года, второй – в апреле 2022 года, третий – в феврале 2023 года. Системы были развернуты для обеспечения противовоздушной обороны на границе с Китаем и Пакистаном.
Главы военных ведомств России и Индии Андрей Белоусов и Раджнат Сингх на полях встречи министров обороны стран ШОС в Циндао 26 июня 2025 года согласовали график поставки оставшихся двух полковых комплектов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Ожидается, что оставшиеся два комплекта будут поставлены в 2026 и 2027 году. Российский министр заверил своего индийского коллегу в своевременном выполнении достигнутых договоренностей.
технологии, россия, индия, пакистан, китай, владимир путин, нарендра моди, андрей белоусов, шос
Технологии, РОССИЯ, Экономика, ИНДИЯ, ПАКИСТАН, КИТАЙ, Владимир Путин, Нарендра Моди, Андрей Белоусов, ШОС
