Путин рассказал о развитии отношений между Россией и Индией
Путин рассказал о развитии отношений между Россией и Индией
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Отношения России и Индии развиваются по очень многим направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши отношения с Индией развиваются по очень многим направлениям", - сказал Путин в интервью каналу India Today накануне своего визита в Индию.
