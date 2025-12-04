https://1prime.ru/20251204/indiya-865191025.html

Путин рассказал о развитии отношений между Россией и Индией

Отношения России и Индии развиваются по очень многим направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин. | 04.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Отношения России и Индии развиваются по очень многим направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши отношения с Индией развиваются по очень многим направлениям", - сказал Путин в интервью каналу India Today накануне своего визита в Индию.

