Путин рассказал, как Россия и Индия справляются с ограничениями в торговле

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что существуют решения, в том числе по линии Центрального банка, которые позволяют РФ и Индии справляться с ограничениями в торговле. "Существуют определенные сложности, но есть решения. Мы можем переходить на имеющиеся у нас системы финансовой электронной информации Банка России и индийских коллег. И мы последовательно осуществляем эту работу", - сказал Путин в интервью каналу India Today накануне своего визита, комментируя ситуацию с ограничениями в торговле между Москвой и Нью-Дели.

