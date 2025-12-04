Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал долю нацвалют во взаимных расчетах России и Индии
экономика
россия
индия
рф
владимир путин
торговля
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Более 90% взаимных расчетов России и Индии осуществляется в национальных валютах, сообщил президент РФ Владимир Путин. &quot;Более 90% наших расчетов осуществляется в национальных валютах&quot;, - сказал Путин в интервью India Today.
россия, индия, рф, владимир путин, торговля
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, РФ, Владимир Путин, торговля
09:19 04.12.2025
 
Путин назвал долю нацвалют во взаимных расчетах России и Индии

Путин: более 90% взаимных расчетов РФ и Индии осуществляется в нацвалютах

© CC BY 2.0 / Gopal VijayaraghavanИндийские рупии
Индийские рупии - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Индийские рупии. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Gopal Vijayaraghavan
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Более 90% взаимных расчетов России и Индии осуществляется в национальных валютах, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Более 90% наших расчетов осуществляется в национальных валютах", - сказал Путин в интервью India Today.

 
ЭкономикаРОССИЯИНДИЯРФВладимир Путинторговля
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
