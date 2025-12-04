https://1prime.ru/20251204/indiya-865191688.html
Путин назвал долю нацвалют во взаимных расчетах России и Индии
Путин назвал долю нацвалют во взаимных расчетах России и Индии
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Более 90% взаимных расчетов России и Индии осуществляется в национальных валютах, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Более 90% наших расчетов осуществляется в национальных валютах", - сказал Путин в интервью India Today.
