Путин рассказал о плане сотрудничества России и Индии

Путин рассказал о плане сотрудничества России и Индии

2025-12-04T09:29+0300

экономика

россия

рф

индия

владимир путин

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. У РФ и Индии есть масштабный план сотрудничества на будущее, в том числе в технологической сфере, космосе, ядерной энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас есть целый план сотрудничества, который охватывает самые важные сферы… высокие технологии… исследование космоса, ядерная энергетика", - заявил Путин в интервью индийским журналистам, отрывки из которого были показаны на Youtube-канале журнала India Today.

2025

