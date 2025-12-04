https://1prime.ru/20251204/indiya-865192061.html
Путин рассказал о плане сотрудничества России и Индии
2025-12-04T09:29+0300
экономика
россия
рф
индия
владимир путин
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. У РФ и Индии есть масштабный план сотрудничества на будущее, в том числе в технологической сфере, космосе, ядерной энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас есть целый план сотрудничества, который охватывает самые важные сферы… высокие технологии… исследование космоса, ядерная энергетика", - заявил Путин в интервью индийским журналистам, отрывки из которого были показаны на Youtube-канале журнала India Today.
рф
индия
