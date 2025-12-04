Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ открыл новый флагманский офис в столице Индии - 04.12.2025
ВТБ открыл новый флагманский офис в столице Индии
ВТБ открыл новый флагманский офис в столице Индии - 04.12.2025, ПРАЙМ
ВТБ открыл новый флагманский офис в столице Индии
Председатель правления ВТБ Андрей Костин, министр финансов России Антон Силуанов и министр экономического развития России Максим Решетников открыли новый... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T09:31+0300
2025-12-04T09:31+0300
экономика
финансы
банки
индия
андрей костин
максим решетников
антон силуанов
втб
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – ПРАЙМ. Председатель правления ВТБ Андрей Костин, министр финансов России Антон Силуанов и министр экономического развития России Максим Решетников открыли новый флагманский офис банка в столице Индии, передает корреспондент РИА Новости. Как отметил Костин, за 20 лет работы ВТБ в Индии филиал банка стал одним из опорных элементов финансовой инфраструктуры российско-индийской торговли. "Расширение присутствия ВТБ в Индии – еще одно подтверждение развития экономических связей между нашими странами и планов по совместным проектам. Международная сеть ВТБ объединяет наши инфраструктурные возможности, гарантируя бизнесу комплексные решения и индивидуальный подход в работе на рынках Глобального Юга", – сказал Костин. Министр финансов России Антон Силуанов в свою очередь отметил увеличение объемов торговли между Россией и Индией и увеличение объемов инвестиций. "Объем торговли, инвестиций и контактов между нашими странами растет. Доля расчетов между Россией и Индией в нацвалютах превысила 96%. Открытие флагманского офиса филиала ВТБ в Индии будет способствовать ускорению таких расчетов и увеличению их объема", – сказал он. Министр экономического развития России Максим Решетников выразил благодарность ВТБ за работу по поддержанию двусторонней торговли. "Я бы хотел поблагодарить весь коллектив банка – и здесь в Индии, и в России – за такую последовательную и настойчивую работу по международному продвижению. Наши коллеги проделали огромную и результативную работу и обеспечивают, даже в таких непростых условиях, обслуживание двусторонней торговли", - сказал он. Министр напомнил, что лидеры России и Индии поставили цель довести к 2030 году товарооборот до 100 миллиардов долларов. "Это значит, нужно дальше наращивать торговлю, решать задачи по ее диверсификации и сбалансированности. Уверен, новый офис ВТБ активно включится в эту работу и продолжит снимать барьеры для развития бизнеса. Чтобы экономики наших стран становились устойчивее, а жизнь граждан благополучнее", – подчеркнул Решетников. Как отметил сам банк, сегодня на базе филиала ВТБ в Индии обслуживаются прямые корреспондентские счета в рупиях и рублях, а также специальные востро-счета, что значительно упрощает проведение внешнеторговых расчетов компаний двух стран. Также банк развивает и направление инвестиционных услуг: в прошлом году был открыт первый специальный счет для операций по лицензии Foreign Portfolio Investor (FPI), что обеспечило российским инвесторам прямой доступ к одному из самых быстрорастущих финансовых рынков мира. Помимо корпоративного бизнеса, банк активно работает с клиентами - физическими лицами: в 2024 году ВТБ запустил переводы me2me из России в Индию, которые уже демонстрируют быстрый рост.
индия
09:31 04.12.2025
 
ВТБ открыл новый флагманский офис в столице Индии

Костин, Силуанов и Решетников открыли флагманский офис ВТБ в столице Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – ПРАЙМ. Председатель правления ВТБ Андрей Костин, министр финансов России Антон Силуанов и министр экономического развития России Максим Решетников открыли новый флагманский офис банка в столице Индии, передает корреспондент РИА Новости.
Как отметил Костин, за 20 лет работы ВТБ в Индии филиал банка стал одним из опорных элементов финансовой инфраструктуры российско-индийской торговли.
"Расширение присутствия ВТБ в Индии – еще одно подтверждение развития экономических связей между нашими странами и планов по совместным проектам. Международная сеть ВТБ объединяет наши инфраструктурные возможности, гарантируя бизнесу комплексные решения и индивидуальный подход в работе на рынках Глобального Юга", – сказал Костин.
Министр финансов России Антон Силуанов в свою очередь отметил увеличение объемов торговли между Россией и Индией и увеличение объемов инвестиций.
"Объем торговли, инвестиций и контактов между нашими странами растет. Доля расчетов между Россией и Индией в нацвалютах превысила 96%. Открытие флагманского офиса филиала ВТБ в Индии будет способствовать ускорению таких расчетов и увеличению их объема", – сказал он.
Министр экономического развития России Максим Решетников выразил благодарность ВТБ за работу по поддержанию двусторонней торговли.
"Я бы хотел поблагодарить весь коллектив банка – и здесь в Индии, и в России – за такую последовательную и настойчивую работу по международному продвижению. Наши коллеги проделали огромную и результативную работу и обеспечивают, даже в таких непростых условиях, обслуживание двусторонней торговли", - сказал он.
Министр напомнил, что лидеры России и Индии поставили цель довести к 2030 году товарооборот до 100 миллиардов долларов.
"Это значит, нужно дальше наращивать торговлю, решать задачи по ее диверсификации и сбалансированности. Уверен, новый офис ВТБ активно включится в эту работу и продолжит снимать барьеры для развития бизнеса. Чтобы экономики наших стран становились устойчивее, а жизнь граждан благополучнее", – подчеркнул Решетников.
Как отметил сам банк, сегодня на базе филиала ВТБ в Индии обслуживаются прямые корреспондентские счета в рупиях и рублях, а также специальные востро-счета, что значительно упрощает проведение внешнеторговых расчетов компаний двух стран.
Также банк развивает и направление инвестиционных услуг: в прошлом году был открыт первый специальный счет для операций по лицензии Foreign Portfolio Investor (FPI), что обеспечило российским инвесторам прямой доступ к одному из самых быстрорастущих финансовых рынков мира.
Помимо корпоративного бизнеса, банк активно работает с клиентами - физическими лицами: в 2024 году ВТБ запустил переводы me2me из России в Индию, которые уже демонстрируют быстрый рост.
 
