https://1prime.ru/20251204/indiya-865192180.html

ВТБ открыл новый флагманский офис в столице Индии

ВТБ открыл новый флагманский офис в столице Индии - 04.12.2025, ПРАЙМ

ВТБ открыл новый флагманский офис в столице Индии

Председатель правления ВТБ Андрей Костин, министр финансов России Антон Силуанов и министр экономического развития России Максим Решетников открыли новый... | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T09:31+0300

2025-12-04T09:31+0300

2025-12-04T09:31+0300

экономика

финансы

банки

индия

андрей костин

максим решетников

антон силуанов

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – ПРАЙМ. Председатель правления ВТБ Андрей Костин, министр финансов России Антон Силуанов и министр экономического развития России Максим Решетников открыли новый флагманский офис банка в столице Индии, передает корреспондент РИА Новости. Как отметил Костин, за 20 лет работы ВТБ в Индии филиал банка стал одним из опорных элементов финансовой инфраструктуры российско-индийской торговли. "Расширение присутствия ВТБ в Индии – еще одно подтверждение развития экономических связей между нашими странами и планов по совместным проектам. Международная сеть ВТБ объединяет наши инфраструктурные возможности, гарантируя бизнесу комплексные решения и индивидуальный подход в работе на рынках Глобального Юга", – сказал Костин. Министр финансов России Антон Силуанов в свою очередь отметил увеличение объемов торговли между Россией и Индией и увеличение объемов инвестиций. "Объем торговли, инвестиций и контактов между нашими странами растет. Доля расчетов между Россией и Индией в нацвалютах превысила 96%. Открытие флагманского офиса филиала ВТБ в Индии будет способствовать ускорению таких расчетов и увеличению их объема", – сказал он. Министр экономического развития России Максим Решетников выразил благодарность ВТБ за работу по поддержанию двусторонней торговли. "Я бы хотел поблагодарить весь коллектив банка – и здесь в Индии, и в России – за такую последовательную и настойчивую работу по международному продвижению. Наши коллеги проделали огромную и результативную работу и обеспечивают, даже в таких непростых условиях, обслуживание двусторонней торговли", - сказал он. Министр напомнил, что лидеры России и Индии поставили цель довести к 2030 году товарооборот до 100 миллиардов долларов. "Это значит, нужно дальше наращивать торговлю, решать задачи по ее диверсификации и сбалансированности. Уверен, новый офис ВТБ активно включится в эту работу и продолжит снимать барьеры для развития бизнеса. Чтобы экономики наших стран становились устойчивее, а жизнь граждан благополучнее", – подчеркнул Решетников. Как отметил сам банк, сегодня на базе филиала ВТБ в Индии обслуживаются прямые корреспондентские счета в рупиях и рублях, а также специальные востро-счета, что значительно упрощает проведение внешнеторговых расчетов компаний двух стран. Также банк развивает и направление инвестиционных услуг: в прошлом году был открыт первый специальный счет для операций по лицензии Foreign Portfolio Investor (FPI), что обеспечило российским инвесторам прямой доступ к одному из самых быстрорастущих финансовых рынков мира. Помимо корпоративного бизнеса, банк активно работает с клиентами - физическими лицами: в 2024 году ВТБ запустил переводы me2me из России в Индию, которые уже демонстрируют быстрый рост.

https://1prime.ru/20251204/indiya-865192061.html

https://1prime.ru/20251204/indiya-865191688.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, индия, андрей костин, максим решетников, антон силуанов, втб