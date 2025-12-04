https://1prime.ru/20251204/indiya-865194338.html
Баканов анонсировал совместную с Индией программу по ракетным двигателям
Баканов анонсировал совместную с Индией программу по ракетным двигателям
МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. "Роскосмос" в течение пары дней объявит о совместной с Индией программе по ракетным двигателям, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Буквально через пару дней объявим о программе совместной по двигателям ракетным", - сказал Баканов в эфире Первого канала.Кроме того, по его словам, РФ и Индия договариваются о взаимодействии между нашими перспективными Российской орбитальной станцией (РОС)и индийской BAS, которые придут на смену Международной космической станции. Летом 2024 года Кремль сообщил, что РФ и Индия договорились изучить перспективы развития кооперации в области разработки, производства и использования ракетных двигателей. Ранее "Роскосмос" сообщал РИА Новости, что Россия, Китай и Индия могли бы в будущем проводить перекрёстные эксперименты на своих орбитальных станциях, чтобы потом сравнивать полученные результаты.
