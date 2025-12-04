Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Баканов анонсировал совместную с Индией программу по ракетным двигателям - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251204/indiya-865194338.html
Баканов анонсировал совместную с Индией программу по ракетным двигателям
Баканов анонсировал совместную с Индией программу по ракетным двигателям - 04.12.2025, ПРАЙМ
Баканов анонсировал совместную с Индией программу по ракетным двигателям
"Роскосмос" в течение пары дней объявит о совместной с Индией программе по ракетным двигателям, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T10:54+0300
2025-12-04T10:54+0300
технологии
россия
индия
рф
китай
дмитрий баканов
роскосмос
космос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/06/854721085_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf7556d814d46629b34705820ef93420.jpg
МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. "Роскосмос" в течение пары дней объявит о совместной с Индией программе по ракетным двигателям, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. &quot;Буквально через пару дней объявим о программе совместной по двигателям ракетным&quot;, - сказал Баканов в эфире Первого канала.Кроме того, по его словам, РФ и Индия договариваются о взаимодействии между нашими перспективными Российской орбитальной станцией (РОС)и индийской BAS, которые придут на смену Международной космической станции. Летом 2024 года Кремль сообщил, что РФ и Индия договорились изучить перспективы развития кооперации в области разработки, производства и использования ракетных двигателей. Ранее "Роскосмос" сообщал РИА Новости, что Россия, Китай и Индия могли бы в будущем проводить перекрёстные эксперименты на своих орбитальных станциях, чтобы потом сравнивать полученные результаты.
индия
рф
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/06/854721085_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_95514b05f718c0dcedd3bb9075ddff4e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, индия, рф, китай, дмитрий баканов, роскосмос, космос
Технологии, РОССИЯ, ИНДИЯ, РФ, КИТАЙ, Дмитрий Баканов, Роскосмос, КОСМОС
10:54 04.12.2025
 
Баканов анонсировал совместную с Индией программу по ракетным двигателям

Баканов: "Роскосмос" объявит о совместной с Индией программе по ракетным двигателям

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. Архивное фото
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. "Роскосмос" в течение пары дней объявит о совместной с Индией программе по ракетным двигателям, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Буквально через пару дней объявим о программе совместной по двигателям ракетным", - сказал Баканов в эфире Первого канала.

Кроме того, по его словам, РФ и Индия договариваются о взаимодействии между нашими перспективными Российской орбитальной станцией (РОС)и индийской BAS, которые придут на смену Международной космической станции.
Летом 2024 года Кремль сообщил, что РФ и Индия договорились изучить перспективы развития кооперации в области разработки, производства и использования ракетных двигателей.
Ранее "Роскосмос" сообщал РИА Новости, что Россия, Китай и Индия могли бы в будущем проводить перекрёстные эксперименты на своих орбитальных станциях, чтобы потом сравнивать полученные результаты.
 
ТехнологииРОССИЯИНДИЯРФКИТАЙДмитрий БакановРоскосмосКОСМОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала