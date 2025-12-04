https://1prime.ru/20251204/indiya-865199504.html
Орешкин заявил о готовности обеспечить условия для импорта товаров из Индии
Орешкин заявил о готовности обеспечить условия для импорта товаров из Индии - 04.12.2025
Орешкин заявил о готовности обеспечить условия для импорта товаров из Индии
Россия готова обеспечить благоприятные условия для импорта товаров и услуг из Индии, в том числе в расчетах, заявил замглавы администрации президента РФ Максим...
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия готова обеспечить благоприятные условия для импорта товаров и услуг из Индии, в том числе в расчетах, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Мы со своей стороны готовы обеспечить необходимые условия для благоприятного вхождения товаров и услуг из Индии на российский рынок, а также содействовать формированию необходимых инструментов для облегчения расчетов, логистики, решения вопросов сертификации и иных системных вопросов, которые будут возникать", - сказал он, выступая на Российско-индийском бизнес-форуме.
Орешкин заявил о готовности обеспечить условия для импорта товаров из Индии
Орешкин: Россия готова обеспечить благоприятные условия для импорта индийских товаров