Орешкин заявил о готовности обеспечить условия для импорта товаров из Индии

Орешкин заявил о готовности обеспечить условия для импорта товаров из Индии

04.12.2025

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия готова обеспечить благоприятные условия для импорта товаров и услуг из Индии, в том числе в расчетах, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Мы со своей стороны готовы обеспечить необходимые условия для благоприятного вхождения товаров и услуг из Индии на российский рынок, а также содействовать формированию необходимых инструментов для облегчения расчетов, логистики, решения вопросов сертификации и иных системных вопросов, которые будут возникать", - сказал он, выступая на Российско-индийском бизнес-форуме.

