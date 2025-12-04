Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орешкин заявил о готовности обеспечить условия для импорта товаров из Индии
2025-12-04T12:42+0300
2025-12-04T12:42+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_35fc8dcda862c0c556b429760ea825ed.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия готова обеспечить благоприятные условия для импорта товаров и услуг из Индии, в том числе в расчетах, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Мы со своей стороны готовы обеспечить необходимые условия для благоприятного вхождения товаров и услуг из Индии на российский рынок, а также содействовать формированию необходимых инструментов для облегчения расчетов, логистики, решения вопросов сертификации и иных системных вопросов, которые будут возникать", - сказал он, выступая на Российско-индийском бизнес-форуме.
Орешкин заявил о готовности обеспечить условия для импорта товаров из Индии

Орешкин: Россия готова обеспечить благоприятные условия для импорта индийских товаров

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия готова обеспечить благоприятные условия для импорта товаров и услуг из Индии, в том числе в расчетах, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Мы со своей стороны готовы обеспечить необходимые условия для благоприятного вхождения товаров и услуг из Индии на российский рынок, а также содействовать формированию необходимых инструментов для облегчения расчетов, логистики, решения вопросов сертификации и иных системных вопросов, которые будут возникать", - сказал он, выступая на Российско-индийском бизнес-форуме.
 
Заголовок открываемого материала