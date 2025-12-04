https://1prime.ru/20251204/indiya-865199640.html
Орешкин рассказал, за счет чего вырастет товарооборот России и Индии
Орешкин рассказал, за счет чего вырастет товарооборот России и Индии
2025-12-04T12:44+0300
2025-12-04T12:44+0300
2025-12-04T12:44+0300
экономика
россия
мировая экономика
индия
рф
максим орешкин
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рост товарооборота между Россией и Индией до 100 миллиардов долларов к 2030 году произойдет в основном за счет поставок товаров из Индии в Россию, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. "И даже если взглянуть на то, как удовлетворяются потребности России в разной продукции, которую мы закупаем в разных странах мира, то роль Индии в этом процессе, конечно же, к сожалению, пока минимальна. Доля Индии в российском импорте пока не превышает 2%", - сказал Орешкин. "В этой связи мы считаем необходимым сделать важный шаг в наших торгово-экономических связях, трансформировать структуру взаимных товаропотоков и сделать торговлю более сбалансированной. Это позволит не только обеспечить решение задачи по выводу товарооборота на отметку в 100 миллиардов долларов к 2030 году, это цель, которая озвучена лидерами двух стран, но также будет способствовать приданию нашей торговле более сбалансированного характера и, что очень важно, станет дополнительным драйвером дальнейшего углубления всесторонней кооперации наших стран в торгово-экономической и технологической сферах", - добавил он. Российско-индийский форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
индия
рф
Орешкин рассказал, за счет чего вырастет товарооборот России и Индии
