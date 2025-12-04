https://1prime.ru/20251204/indiya-865199640.html

Орешкин рассказал, за счет чего вырастет товарооборот России и Индии

Орешкин рассказал, за счет чего вырастет товарооборот России и Индии - 04.12.2025, ПРАЙМ

Орешкин рассказал, за счет чего вырастет товарооборот России и Индии

Рост товарооборота между Россией и Индией до 100 миллиардов долларов к 2030 году произойдет в основном за счет поставок товаров из Индии в Россию, заявил... | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T12:44+0300

2025-12-04T12:44+0300

2025-12-04T12:44+0300

экономика

россия

мировая экономика

индия

рф

максим орешкин

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рост товарооборота между Россией и Индией до 100 миллиардов долларов к 2030 году произойдет в основном за счет поставок товаров из Индии в Россию, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. "И даже если взглянуть на то, как удовлетворяются потребности России в разной продукции, которую мы закупаем в разных странах мира, то роль Индии в этом процессе, конечно же, к сожалению, пока минимальна. Доля Индии в российском импорте пока не превышает 2%", - сказал Орешкин. "В этой связи мы считаем необходимым сделать важный шаг в наших торгово-экономических связях, трансформировать структуру взаимных товаропотоков и сделать торговлю более сбалансированной. Это позволит не только обеспечить решение задачи по выводу товарооборота на отметку в 100 миллиардов долларов к 2030 году, это цель, которая озвучена лидерами двух стран, но также будет способствовать приданию нашей торговле более сбалансированного характера и, что очень важно, станет дополнительным драйвером дальнейшего углубления всесторонней кооперации наших стран в торгово-экономической и технологической сферах", - добавил он. Российско-индийский форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.

индия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, индия, рф, максим орешкин