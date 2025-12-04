Орешкин рассказал о росте торговли между Россией и Индией
Орешкин: общий объем торговли между Россией и Индией движется к 70 миллиардам долларов
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Общий объем взаимной торговли между Россией и Индией движется к 70 миллиардам долларов в год, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на российско-индийском бизнес-форуме.
"Масштабы российско-индийского сотрудничества в последние годы также значительно выросли. Три года назад была досрочно перевыполнена установленная лидерами наших стран задача по достижению объемов торговли в 30 миллиардов долларов. Планы были к 2025 году, достигли уже к 2022. Среднегодовые темпы роста с 2022 по 2024 год составляли фантастические 80% в год. А общий объем торговли, об этом уже было сказано, превысил 60 миллиардов долларов и движется по направлению к 70 (миллиардам - ред.)", - сказал Орешкин во время своего выступления.
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами Российско-индийского бизнес-форума. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 5 декабря примут участие в пленарном заседании форума.
Кроме того, среди участников форума - министр сельского хозяйства России Оксана Лут, министр экономического развития России Максим Решетников, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, министр торговли и промышленности Республики Индия Пиюш Гоял.
Президент РФ 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам, полная версия которого должна выйти в эфир в 21.00 по местному времени (18.30 мск).