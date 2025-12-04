Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орешкин рассказал о росте торговли между Россией и Индией - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251204/indiya-865199794.html
Орешкин рассказал о росте торговли между Россией и Индией
Орешкин рассказал о росте торговли между Россией и Индией - 04.12.2025, ПРАЙМ
Орешкин рассказал о росте торговли между Россией и Индией
Общий объем взаимной торговли между Россией и Индией движется к 70 миллиардам долларов в год, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T12:50+0300
2025-12-04T13:11+0300
экономика
россия
бизнес
индия
рф
максим орешкин
юрий ушаков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_a7f453a39b247628155a02327e54ec36.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Общий объем взаимной торговли между Россией и Индией движется к 70 миллиардам долларов в год, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на российско-индийском бизнес-форуме."Масштабы российско-индийского сотрудничества в последние годы также значительно выросли. Три года назад была досрочно перевыполнена установленная лидерами наших стран задача по достижению объемов торговли в 30 миллиардов долларов. Планы были к 2025 году, достигли уже к 2022. Среднегодовые темпы роста с 2022 по 2024 год составляли фантастические 80% в год. А общий объем торговли, об этом уже было сказано, превысил 60 миллиардов долларов и движется по направлению к 70 (миллиардам - ред.)", - сказал Орешкин во время своего выступления.Он добавил, что возможности Индии по экспорту товаров в Россию "явно используются недостаточно". "Индия сегодня - третья экономика мира, Россия - четвертая экономика мира. Очевидно, что объем неэнергетической торговли между нами этому статусу не соответствует", - указал Орешкин.Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами Российско-индийского бизнес-форума. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 5 декабря примут участие в пленарном заседании форума.Кроме того, среди участников форума - министр сельского хозяйства России Оксана Лут, министр экономического развития России Максим Решетников, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, министр торговли и промышленности Республики Индия Пиюш Гоял.Президент РФ 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам, полная версия которого должна выйти в эфир в 21.00 по местному времени (18.30 мск).
индия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_a451f6016227f871c198291f7e7cb7fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, индия, рф, максим орешкин, юрий ушаков, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ, РФ, Максим Орешкин, Юрий Ушаков, Владимир Путин
12:50 04.12.2025 (обновлено: 13:11 04.12.2025)
 
Орешкин рассказал о росте торговли между Россией и Индией

Орешкин: общий объем торговли между Россией и Индией движется к 70 миллиардам долларов

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Общий объем взаимной торговли между Россией и Индией движется к 70 миллиардам долларов в год, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на российско-индийском бизнес-форуме.
"Масштабы российско-индийского сотрудничества в последние годы также значительно выросли. Три года назад была досрочно перевыполнена установленная лидерами наших стран задача по достижению объемов торговли в 30 миллиардов долларов. Планы были к 2025 году, достигли уже к 2022. Среднегодовые темпы роста с 2022 по 2024 год составляли фантастические 80% в год. А общий объем торговли, об этом уже было сказано, превысил 60 миллиардов долларов и движется по направлению к 70 (миллиардам - ред.)", - сказал Орешкин во время своего выступления.
Он добавил, что возможности Индии по экспорту товаров в Россию "явно используются недостаточно". "Индия сегодня - третья экономика мира, Россия - четвертая экономика мира. Очевидно, что объем неэнергетической торговли между нами этому статусу не соответствует", - указал Орешкин.
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами Российско-индийского бизнес-форума. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 5 декабря примут участие в пленарном заседании форума.
Кроме того, среди участников форума - министр сельского хозяйства России Оксана Лут, министр экономического развития России Максим Решетников, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, министр торговли и промышленности Республики Индия Пиюш Гоял.
Президент РФ 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам, полная версия которого должна выйти в эфир в 21.00 по местному времени (18.30 мск).
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесИНДИЯРФМаксим ОрешкинЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала