Орешкин рассказал о росте торговли между Россией и Индией

2025-12-04T12:50+0300

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Общий объем взаимной торговли между Россией и Индией движется к 70 миллиардам долларов в год, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на российско-индийском бизнес-форуме."Масштабы российско-индийского сотрудничества в последние годы также значительно выросли. Три года назад была досрочно перевыполнена установленная лидерами наших стран задача по достижению объемов торговли в 30 миллиардов долларов. Планы были к 2025 году, достигли уже к 2022. Среднегодовые темпы роста с 2022 по 2024 год составляли фантастические 80% в год. А общий объем торговли, об этом уже было сказано, превысил 60 миллиардов долларов и движется по направлению к 70 (миллиардам - ред.)", - сказал Орешкин во время своего выступления.Он добавил, что возможности Индии по экспорту товаров в Россию "явно используются недостаточно". "Индия сегодня - третья экономика мира, Россия - четвертая экономика мира. Очевидно, что объем неэнергетической торговли между нами этому статусу не соответствует", - указал Орешкин.Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами Российско-индийского бизнес-форума. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 5 декабря примут участие в пленарном заседании форума.Кроме того, среди участников форума - министр сельского хозяйства России Оксана Лут, министр экономического развития России Максим Решетников, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, министр торговли и промышленности Республики Индия Пиюш Гоял.Президент РФ 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам, полная версия которого должна выйти в эфир в 21.00 по местному времени (18.30 мск).

