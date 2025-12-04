https://1prime.ru/20251204/indiya-865200640.html
Решетников пригласил производителей из Индии на российские маркетплейсы
Решетников пригласил производителей из Индии на российские маркетплейсы - 04.12.2025, ПРАЙМ
Решетников пригласил производителей из Индии на российские маркетплейсы
Россия приглашает производителей продуктов питания, электроники, одежды и обуви из Индии выходить на российские маркетплейсы, сказал министр экономического... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T13:13+0300
2025-12-04T13:13+0300
2025-12-04T13:13+0300
экономика
бизнес
россия
индия
рф
максим решетников
росконгресс
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/72/762417271_0:63:1001:626_1920x0_80_0_0_3f816d5282586d2eecec230999a831fc.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Россия приглашает производителей продуктов питания, электроники, одежды и обуви из Индии выходить на российские маркетплейсы, сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Приглашаем индийских производителей продуктов питания, товаров для дома, электроники, одежды и обуви выходить на российские маркетплейсы. Это откроет прямой доступ к миллионам потребителей в России и не только в России", - сказал Решетников на Российско-индийском бизнес-форуме, организованном Фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
индия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/72/762417271_40:0:959:689_1920x0_80_0_0_3bdd2a794498bd03ba73c407a96d0a19.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, индия, рф, максим решетников, росконгресс
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, РФ, Максим Решетников, Росконгресс
Решетников пригласил производителей из Индии на российские маркетплейсы
Решетников: РФ приглашает производителей из Индии выходить на российские маркетплейсы