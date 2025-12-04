https://1prime.ru/20251204/indiya-865200640.html

Решетников пригласил производителей из Индии на российские маркетплейсы

Решетников пригласил производителей из Индии на российские маркетплейсы - 04.12.2025, ПРАЙМ

Решетников пригласил производителей из Индии на российские маркетплейсы

Россия приглашает производителей продуктов питания, электроники, одежды и обуви из Индии выходить на российские маркетплейсы, сказал министр экономического... | 04.12.2025, ПРАЙМ

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Россия приглашает производителей продуктов питания, электроники, одежды и обуви из Индии выходить на российские маркетплейсы, сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Приглашаем индийских производителей продуктов питания, товаров для дома, электроники, одежды и обуви выходить на российские маркетплейсы. Это откроет прямой доступ к миллионам потребителей в России и не только в России", - сказал Решетников на Российско-индийском бизнес-форуме, организованном Фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.

