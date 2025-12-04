https://1prime.ru/20251204/indiya-865200780.html

Россия направила Индии проект соглашения по безвизовым поездкам

Россия направила Индии проект соглашения по безвизовым поездкам - 04.12.2025, ПРАЙМ

Россия направила Индии проект соглашения по безвизовым поездкам

04.12.2025

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Россия направила коллегам из Индии проект соглашения по безвизовым групповым поездкам, рассчитывает на его оперативную проработку, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на Российско-индийском бизнес-форуме. Министр напомнил, что Россия продлила срок действия электронной визы для индийских граждан до 120 дней, а срок пребывания в России – до 30 дней. "Следующим шагом должны стать безвизовые групповые поездки. На рассмотрении у индийской стороны соглашение, которое мы подготовили. Здесь мы тоже обращаемся к деловому сообществу Индии, проработать этот вопрос с властями как можно быстрее", - сказал Решетников. Он подчеркнул, что это решение в интересах обеих стран. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.

