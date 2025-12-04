Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия направила Индии проект соглашения по безвизовым поездкам - 04.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251204/indiya-865200780.html
Россия направила Индии проект соглашения по безвизовым поездкам
Россия направила Индии проект соглашения по безвизовым поездкам - 04.12.2025, ПРАЙМ
Россия направила Индии проект соглашения по безвизовым поездкам
Россия направила коллегам из Индии проект соглашения по безвизовым групповым поездкам, рассчитывает на его оперативную проработку, заявил министр экономического | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T13:15+0300
2025-12-04T13:15+0300
россия
бизнес
индия
рф
максим решетников
sputnik
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Россия направила коллегам из Индии проект соглашения по безвизовым групповым поездкам, рассчитывает на его оперативную проработку, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на Российско-индийском бизнес-форуме. Министр напомнил, что Россия продлила срок действия электронной визы для индийских граждан до 120 дней, а срок пребывания в России – до 30 дней. "Следующим шагом должны стать безвизовые групповые поездки. На рассмотрении у индийской стороны соглашение, которое мы подготовили. Здесь мы тоже обращаемся к деловому сообществу Индии, проработать этот вопрос с властями как можно быстрее", - сказал Решетников. Он подчеркнул, что это решение в интересах обеих стран. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
индия
рф
россия, бизнес, индия, рф, максим решетников, sputnik, туризм
РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ, РФ, Максим Решетников, Sputnik, Туризм
13:15 04.12.2025
 
Россия направила Индии проект соглашения по безвизовым поездкам

Решетников: Москва направила Нью-Дели проект соглашения по безвизовым групповым поездкам

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Россия направила коллегам из Индии проект соглашения по безвизовым групповым поездкам, рассчитывает на его оперативную проработку, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на Российско-индийском бизнес-форуме.
Министр напомнил, что Россия продлила срок действия электронной визы для индийских граждан до 120 дней, а срок пребывания в России – до 30 дней.
"Следующим шагом должны стать безвизовые групповые поездки. На рассмотрении у индийской стороны соглашение, которое мы подготовили. Здесь мы тоже обращаемся к деловому сообществу Индии, проработать этот вопрос с властями как можно быстрее", - сказал Решетников.
Он подчеркнул, что это решение в интересах обеих стран.
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
 
РОССИЯ Бизнес ИНДИЯ РФ Максим Решетников Sputnik Туризм
 
 
Заголовок открываемого материала