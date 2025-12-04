Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орешкин предложил провести выставку индийских товаров в России
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе Российско-индийского бизнес-форума выступил с предложением провести в 2026 году выставку индийских товаров в России. "Уверен, что вслед за сегодняшним форумом у нас проследуют следующие. Мне кажется, что следующим этапом могло бы стать проведение уже в России в следующем году специализированной выставки индийских экспортных товаров и услуг для российского рынка. Сделаем второй шаг для того, чтобы бизнес-связи крепли с каждым днем", - сказал он. Также он отметил, что правительства двух стран будут создавать условия для того, чтобы торговля могла осуществляться, но без плотных контактов на уровне компаний, поставщиков, покупателей обеспечить потоки товаров может быть затруднительно. "Поэтому уверены, что сегодняшний форум пройдет с большой пользой, контакты будут установлены и будут развиваться. Шаг за шагом они будут выходить на практические договоренности", - подчеркнул Орешкин. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
13:17 04.12.2025
 
Орешкин предложил провести выставку индийских товаров в России

Орешкин предложил провести в 2026 году в России выставку индийских товаров

© РИА Новости . Евгений БиятовМаксим Орешкин
Максим Орешкин - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе Российско-индийского бизнес-форума выступил с предложением провести в 2026 году выставку индийских товаров в России.
"Уверен, что вслед за сегодняшним форумом у нас проследуют следующие. Мне кажется, что следующим этапом могло бы стать проведение уже в России в следующем году специализированной выставки индийских экспортных товаров и услуг для российского рынка. Сделаем второй шаг для того, чтобы бизнес-связи крепли с каждым днем", - сказал он.
Также он отметил, что правительства двух стран будут создавать условия для того, чтобы торговля могла осуществляться, но без плотных контактов на уровне компаний, поставщиков, покупателей обеспечить потоки товаров может быть затруднительно. "Поэтому уверены, что сегодняшний форум пройдет с большой пользой, контакты будут установлены и будут развиваться. Шаг за шагом они будут выходить на практические договоренности", - подчеркнул Орешкин.
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
 
